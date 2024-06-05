ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Смачніше ніж шашлик: рецепт неймовірного сиру у тісті на мангалі (відео)

Середа 05 червня 2024 17:03
UA EN RU
Смачніше ніж шашлик: рецепт неймовірного сиру у тісті на мангалі (відео) Рецепт смачного сиру у тісті на мангалі (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом літа усі активно смажать на природі шашлик. Для різноманіття можна спробувати вегетаріанський варіант страви. Мова йде про сир в тісті на шпажках, який готується на мангалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "The Man Cooking".

Список інгредієнтів

Така страва чудова тим, що вона готується максимально просто та виходить неймовірно смачною.

Варто обирати не надто зрілі плоди чері, щоб вони не луснули в процесі нанизування на шампур.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • сир моцарела - 360 г
  • томати чері - 3 шт.
  • листкове тісто - 500 г
  • яйце куряче, жовток - 3 шт.
  • кунжут білий - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку моцарелу наріжте брусочками та збийте яєчні жовтки виделкою.

Після цього нанизуйте на шампури сир та помідори в такі послідовності: сиру - помідор - шматок сиру.

Далі листкове тісто поділіть на три однакові смуги та розкачайте кожну, щоб товщина тіста не перевищувала 2 мм.

Тістом обмотайте сир і помідори, а також частину шампура. Змастіть тісто яєчними жовтками та посипте кунжутом.

Потримайте шампури над жаром, доки тісто не зарум’яниться. Постійно прокручуйте шампури, щоб тісто пропеклося рівномірно.

Раніше ми повідомляли, в якому посуді не можна маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик.

Також ми писали, як приготувати швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Шашлики
NEWS
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам