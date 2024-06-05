Вкуснее шашлыка: рецепт невероятного сыра в тесте на мангале (видео)
С наступлением лета все активно жарят на природе шашлык. Для разнообразия можно попробовать вегетарианский вариант блюда. Речь идет о сыре в тесте на шпажках, который готовится на мангале.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "The Man Cooking".
Список ингредиентов
Такое блюдо прекрасно тем, что оно готовится максимально просто и получается невероятно вкусным.
Следует выбирать не слишком зрелые плоды черри, чтобы они не лопнули в процессе нанизывания на шампур.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- сыр моцарелла - 360 г
- томаты черри - 3 шт.
- слоеное тесто - 500 г
- яйцо куриное, желток - 3 шт.
- кунжут белый - по своему вкусу
Способ приготовления
Сначала моцареллу нарежьте брусочками и взбейте яичные желтки вилкой.
После этого нанизывайте на шампуры сыр и помидоры в следующие последовательности: сыр - помидор - кусок сыра.
Затем слоеное тесто разделите на три одинаковые полосы и раскатайте каждую, чтобы толщина теста не превышала 2 мм.
Тестом обмотайте сыр и помидоры, а также часть шампура. Смажьте тесто яичными желтками и посыпьте кунжутом.
Держите шампуры над жаром, пока тесто не зарумянится. Постоянно прокручивайте шампуры, чтобы тесто пропеклось равномерно.
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