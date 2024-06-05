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Вкуснее шашлыка: рецепт невероятного сыра в тесте на мангале (видео)

Среда 05 июня 2024 17:03
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Вкуснее шашлыка: рецепт невероятного сыра в тесте на мангале (видео) Рецепт вкусного сыра в тесте на мангале (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением лета все активно жарят на природе шашлык. Для разнообразия можно попробовать вегетарианский вариант блюда. Речь идет о сыре в тесте на шпажках, который готовится на мангале.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "The Man Cooking".

Список ингредиентов

Такое блюдо прекрасно тем, что оно готовится максимально просто и получается невероятно вкусным.

Следует выбирать не слишком зрелые плоды черри, чтобы они не лопнули в процессе нанизывания на шампур.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сыр моцарелла - 360 г
  • томаты черри - 3 шт.
  • слоеное тесто - 500 г
  • яйцо куриное, желток - 3 шт.
  • кунжут белый - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала моцареллу нарежьте брусочками и взбейте яичные желтки вилкой.

После этого нанизывайте на шампуры сыр и помидоры в следующие последовательности: сыр - помидор - кусок сыра.

Затем слоеное тесто разделите на три одинаковые полосы и раскатайте каждую, чтобы толщина теста не превышала 2 мм.

Тестом обмотайте сыр и помидоры, а также часть шампура. Смажьте тесто яичными желтками и посыпьте кунжутом.

Держите шампуры над жаром, пока тесто не зарумянится. Постоянно прокручивайте шампуры, чтобы тесто пропеклось равномерно.

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Рецепты Приготовление Шашлыки
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