Смачніше ніж в ресторані. Тримайте рецепт картоплі по-селянськи

Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь-якої їжі або повноцінною стравою. Картопельку по-селянськи можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.
Рецептом неймовірно смачної картоплі по-селянськи поділилася кулінарний блогер Анастасія Станкевич на своїй сторінці в Instagram.
Щоб приготувати дуже смачну картоплю по-селянськи, вам знадобляться:
Соус:
Спочатку потрібно картоплю добре помити та просушити. Потім нарізати овоч на декілька частин (4-6 приблизно).
Додати спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішати та залишити на 30 хвилин. Викласти картоплю на деко застелене пергаментом.
Випікати в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів.
Для соусу змішати сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.
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