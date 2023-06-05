Смачніше ніж в ресторані. Тримайте рецепт картоплі по-селянськи

Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачну картоплю по-селянськи, вам знадобляться:

8-9 середніх картоплин

1 великий зубчик часнику(або сухий часник)

2 ст.л олії

1 ч.л солі

дрібка чорного перцю

1 ч.л паприки

1/3 ч.л орегано

1/3 ч.л карі

Соус:

3 ст.л сметани

1/4 ч.л солі

1/4 ч.л хмелі-сунелі

1 ч.л французької гірчиці

1 ч.л натертої цибулі

1 середній маринований огірок

Як готувати

Спочатку потрібно картоплю добре помити та просушити. Потім нарізати овоч на декілька частин (4-6 приблизно).

Додати спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішати та залишити на 30 хвилин. Викласти картоплю на деко застелене пергаментом.

Випікати в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Для соусу змішати сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.