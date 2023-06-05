Вкуснее, чем в ресторане. Держите рецепт картофеля по-селянски

Ингредиенты

Чтобы приготовить очень вкусный картофель по-селянски, вам понадобится:

8-9 средних картофелин

1 большой зубчик чеснока (или сухой чеснок)

2 ст.л растительного масла

1 ч.л соли

щепотка черного перца

1 ч.л паприки

1/3 ч.л орегано

1/3 ч.л карри

Соус:

3 ст.л сметаны

1/4 ч.л соли

1/4 ч.л хмели-сунели

1 ч.л французской горчицы

1 ч.л натертого лука

1 средний маринованный огурец

Как готовить

Сначала нужно картошку хорошо помыть и просушить. Затем нарезать овощ на несколько частей (4-6 примерно).

Добавить специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешать и оставить на 30 минут. Выложить картофель на противень застеленный пергаментом.

Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса смешать сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.