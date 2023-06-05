Вкуснее, чем в ресторане. Держите рецепт картофеля по-селянски

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Картофель по-селянски можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.
Рецептом невероятно вкусного картофеля по-селянски поделилась кулинарный блоггер Анастасия Станкевич на своей странице в Instagram.
Чтобы приготовить очень вкусный картофель по-селянски, вам понадобится:
Соус:
Сначала нужно картошку хорошо помыть и просушить. Затем нарезать овощ на несколько частей (4-6 примерно).
Добавить специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешать и оставить на 30 минут. Выложить картофель на противень застеленный пергаментом.
Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса смешать сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.
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