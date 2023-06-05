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Смачніше ніж в ресторані. Тримайте рецепт картоплі по-селянськи

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Понеділок 05 червня 2023 18:13
Смачніше ніж в ресторані. Тримайте рецепт картоплі по-селянськи Як приготувати картоплю по-селянськи (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь-якої їжі або повноцінною стравою. Картопельку по-селянськи можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.

Рецептом неймовірно смачної картоплі по-селянськи поділилася кулінарний блогер Анастасія Станкевич на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачну картоплю по-селянськи, вам знадобляться:

  • 8-9 середніх картоплин
  • 1 великий зубчик часнику(або сухий часник)
  • 2 ст.л олії
  • 1 ч.л солі
  • дрібка чорного перцю
  • 1 ч.л паприки
  • 1/3 ч.л орегано
  • 1/3 ч.л карі

Соус:

  • 3 ст.л сметани
  • 1/4 ч.л солі
  • 1/4 ч.л хмелі-сунелі
  • 1 ч.л французької гірчиці
  • 1 ч.л натертої цибулі
  • 1 середній маринований огірок

Як готувати

Спочатку потрібно картоплю добре помити та просушити. Потім нарізати овоч на декілька частин (4-6 приблизно).

Додати спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішати та залишити на 30 хвилин. Викласти картоплю на деко застелене пергаментом.

Випікати в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Для соусу змішати сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.

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