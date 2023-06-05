Смачніше ніж в ресторані. Тримайте рецепт картоплі по-селянськи
Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь-якої їжі або повноцінною стравою. Картопельку по-селянськи можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.
Рецептом неймовірно смачної картоплі по-селянськи поділилася кулінарний блогер Анастасія Станкевич на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
Щоб приготувати дуже смачну картоплю по-селянськи, вам знадобляться:
- 8-9 середніх картоплин
- 1 великий зубчик часнику(або сухий часник)
- 2 ст.л олії
- 1 ч.л солі
- дрібка чорного перцю
- 1 ч.л паприки
- 1/3 ч.л орегано
- 1/3 ч.л карі
Соус:
- 3 ст.л сметани
- 1/4 ч.л солі
- 1/4 ч.л хмелі-сунелі
- 1 ч.л французької гірчиці
- 1 ч.л натертої цибулі
- 1 середній маринований огірок
Як готувати
Спочатку потрібно картоплю добре помити та просушити. Потім нарізати овоч на декілька частин (4-6 приблизно).
Додати спеції, олію, сіль, натертий часник, перемішати та залишити на 30 хвилин. Викласти картоплю на деко застелене пергаментом.
Випікати в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів.
Для соусу змішати сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю і натертий огірок.
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