Вкуснее, чем в ресторане. Держите рецепт картофеля по-селянски
Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Картофель по-селянски можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.
Рецептом невероятно вкусного картофеля по-селянски поделилась кулинарный блоггер Анастасия Станкевич на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить очень вкусный картофель по-селянски, вам понадобится:
- 8-9 средних картофелин
- 1 большой зубчик чеснока (или сухой чеснок)
- 2 ст.л растительного масла
- 1 ч.л соли
- щепотка черного перца
- 1 ч.л паприки
- 1/3 ч.л орегано
- 1/3 ч.л карри
Соус:
- 3 ст.л сметаны
- 1/4 ч.л соли
- 1/4 ч.л хмели-сунели
- 1 ч.л французской горчицы
- 1 ч.л натертого лука
- 1 средний маринованный огурец
Как готовить
Сначала нужно картошку хорошо помыть и просушить. Затем нарезать овощ на несколько частей (4-6 примерно).
Добавить специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешать и оставить на 30 минут. Выложить картофель на противень застеленный пергаментом.
Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса смешать сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.
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