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Вкуснее, чем в ресторане. Держите рецепт картофеля по-селянски

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Понедельник 05 июня 2023 18:13
Вкуснее, чем в ресторане. Держите рецепт картофеля по-селянски Как приготовить картофель по-селянски (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Картофель по-селянски можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.

Рецептом невероятно вкусного картофеля по-селянски поделилась кулинарный блоггер Анастасия Станкевич на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить очень вкусный картофель по-селянски, вам понадобится:

  • 8-9 средних картофелин
  • 1 большой зубчик чеснока (или сухой чеснок)
  • 2 ст.л растительного масла
  • 1 ч.л соли
  • щепотка черного перца
  • 1 ч.л паприки
  • 1/3 ч.л орегано
  • 1/3 ч.л карри

Соус:

  • 3 ст.л сметаны
  • 1/4 ч.л соли
  • 1/4 ч.л хмели-сунели
  • 1 ч.л французской горчицы
  • 1 ч.л натертого лука
  • 1 средний маринованный огурец

Как готовить

Сначала нужно картошку хорошо помыть и просушить. Затем нарезать овощ на несколько частей (4-6 примерно).

Добавить специи, растительное масло, соль, натертый чеснок, перемешать и оставить на 30 минут. Выложить картофель на противень застеленный пергаментом.

Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса смешать сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и натертый огурец.

Раньше мы писали о том, как приготовить украинскую крошку на сметане.

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