Смачніше за магазинну, а готувати дуже просто: рецепт домашньої ковбаси з гірчицею

Що потрібно для домашньої ковбаси

Для того, щоб приготувати домашню ковбасу, потрібні такі продукти:

вода (охолоджена) - 200-250 мл

підгорля - 500 г

м'ясо - 2 кг

гірчиця - 125 г

часник - 25 г

перець чорний - 3 г

сіль - 38 г

ковбасна оболонка - 1 шт.

Як готувати ковбасу вдома

Для того, щоб ковбаса була смачною та легкою для споживання, краще обирати нежирну свинину. Також радять використати свинячу лопатку - завдяки ніжному м'ясу ковбаса стає соковитою.

Спочатку охолоджене м'ясо потрібно ретельно промити холодною водою. Після охолодження в м'ясі довше розм'якшуються жири, тому в процесі обробки менше втрачається соку.

Після цього свинину треба обсушити та відрізати весь жир - але його також використовують для ковбаси, перемелюючи з підгорлям. Підгорля містить багато сала, яке запобігає пересушуванню ковбаси під час приготування.

М'ясо потрібно нарізати на тоненькі пластинки. Такі шматочки краще зберігатимуть форму під час приготування.

Як нарізати м'ясо для ковбаси (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Підгорля потрібно перемолоти в м'ясорубці. Тоді воно краще перемішається з м'ясом, надавши ковбаси м'якої текстури.

Часник надає ковбасі запашного аромату та пряного смаку. Для цього його потрібно почистити та перемолоти разом з підгорлям. Але важливо скуштувати часник перед додаванням до фаршу, щоб підібрати найкращий варіант до свого смаку.

Перемішайте шматочки м'яса з фаршем, додавши сіль, перець, гірчицю та воду. Гірчиця не лише надає характерного запаху, а й зберігає соковитість страви. Води потрібно додавати не більше 10% від загальної маси фаршу.

Вимішувати фарш потрібно не менше 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало вологу та стало в'язким. Після цього посуд потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 4 години для маринування.

Охолоджений фарш потрібно помістити в ковбасну оболонку, попередньо промивши шкірку холодною водою. Коли ковбаса буде потрібної довжини, оболонку потрібно обрізати та закрутити ковбасу в кільце. Щоб ковбасу було зручно зберігати та нарізати, краще зробити декілька штук, аніж одну.

Ковбасу потрібно покласти в неглибоку форму для запікання та залити невеликою кількістю води. Щоб шкірка не лопнула, по всій довжині ковбаси потрібно зробити проколи зубочисткою.

Як запікати домашню ковбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставте ковбасу в холодну духовку та запікайте виріб протягом 30 хвилин, увімкнувши прилад на температуру 220 градусів. Після цього з форми потрібно вилити воду і запікати ковбасу ще протягом 20-25 хвилин.