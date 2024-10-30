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Вкуснее магазинной, а готовить очень просто: рецепт домашней колбасы с горчицей

Среда 30 октября 2024 17:45
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Вкуснее магазинной, а готовить очень просто: рецепт домашней колбасы с горчицей Как готовить домашнюю колбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Готовить домашнюю колбасу со временем стало своеобразной украинской кулинарной традицией. Колбаса с зернами горчицы была распространена на Полтавщине и Полесье, обычно ее коптили, но не менее редко запекали в духовке.

О том, как приготовить домашнюю колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для домашней колбасы

Для того чтобы приготовить домашнюю колбасу, нужны следующие продукты:

  • вода (охлажденная) - 200-250 мл
  • подгрудок - 500 г
  • мясо - 2 кг
  • горчица - 125 г
  • чеснок - 25 г
  • перец черный - 3 г
  • соль - 38 г
  • колбасная оболочка - 1 шт.

Как готовить колбасу дома

Для того чтобы колбаса была вкусной и легкой для потребления, лучше выбирать нежирную свинину. Также советуют использовать свиную лопатку - благодаря нежному мясу колбаса становится сочной.

Сначала охлажденное мясо нужно тщательно промыть холодной водой. После охлаждения в мясе дольше размягчаются жиры, потому в процессе обработки меньше теряется сока.

После этого свинину нужно обсушить и отрезать весь жир - но его также используют для колбасы, перемалывая с подгрудком. Подгрудок содержит много сала, которое предотвращает пересушивание колбасы во время приготовления.

Мясо нужно нарезать на тонкие пластинки. Такие кусочки будут лучше сохранять форму во время приготовления.

Вкуснее магазинной, а готовить очень просто: рецепт домашней колбасы с горчицей

Как нарезать мясо для колбасы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Подгрудок нужно перемолоть в мясорубке. Тогда он лучше перемешается с мясом, придав колбасе мягкой текстуре.

Чеснок придает колбасе ароматный аромат и пряный вкус. Для этого его нужно почистить и перемолоть вместе с подгрудком. Но важно попробовать чеснок перед добавлением в фарш, чтобы подобрать лучший вариант по своему вкусу.

Перемешайте кусочки мяса с фаршем, добавив соль, перец, горчицу и воду. Горчица не только придает характерный запах, но и сохраняет сочность блюда. Воды нужно прибавлять не более 10% от общей массы фарша.

Вымешивать фарш нужно не менее 10 минут, чтобы мясо впитало влагу и стало вязким. После этого посуду нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 4 часа для маринования.

Охлажденный фарш нужно поместить в колбасную оболочку, предварительно промыв шкурку холодной водой. Когда колбаса будет нужной длины, оболочку нужно обрезать и закрутить колбасу в кольцо. Чтобы колбасу было удобно хранить и нарезать, лучше сделать несколько штук, чем одну.

Колбасу нужно положить в неглубокую форму для запекания и залить небольшим количеством воды. Чтобы шкурка не лопнула, по всей длине колбасы нужно сделать проколы зубочисткой.

Вкуснее магазинной, а готовить очень просто: рецепт домашней колбасы с горчицей

Как запекать домашнюю колбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте колбасу в холодную духовку и запекайте изделие в течение 30 минут, включив прибор на температуру 220 градусов. После этого из формы нужно вылить воду и запекать колбасу еще в течение 20-25 минут.

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