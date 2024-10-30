Вкуснее магазинной, а готовить очень просто: рецепт домашней колбасы с горчицей

Готовить домашнюю колбасу со временем стало своеобразной украинской кулинарной традицией. Колбаса с зернами горчицы была распространена на Полтавщине и Полесье, обычно ее коптили, но не менее редко запекали в духовке.

О том, как приготовить домашнюю колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для домашней колбасы

Для того чтобы приготовить домашнюю колбасу, нужны следующие продукты:

вода (охлажденная) - 200-250 мл

подгрудок - 500 г

мясо - 2 кг

горчица - 125 г

чеснок - 25 г

перец черный - 3 г

соль - 38 г

колбасная оболочка - 1 шт.

Как готовить колбасу дома

Для того чтобы колбаса была вкусной и легкой для потребления, лучше выбирать нежирную свинину. Также советуют использовать свиную лопатку - благодаря нежному мясу колбаса становится сочной.

Сначала охлажденное мясо нужно тщательно промыть холодной водой. После охлаждения в мясе дольше размягчаются жиры, потому в процессе обработки меньше теряется сока.

После этого свинину нужно обсушить и отрезать весь жир - но его также используют для колбасы, перемалывая с подгрудком. Подгрудок содержит много сала, которое предотвращает пересушивание колбасы во время приготовления.

Мясо нужно нарезать на тонкие пластинки. Такие кусочки будут лучше сохранять форму во время приготовления.

Как нарезать мясо для колбасы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Подгрудок нужно перемолоть в мясорубке. Тогда он лучше перемешается с мясом, придав колбасе мягкой текстуре.

Чеснок придает колбасе ароматный аромат и пряный вкус. Для этого его нужно почистить и перемолоть вместе с подгрудком. Но важно попробовать чеснок перед добавлением в фарш, чтобы подобрать лучший вариант по своему вкусу.

Перемешайте кусочки мяса с фаршем, добавив соль, перец, горчицу и воду. Горчица не только придает характерный запах, но и сохраняет сочность блюда. Воды нужно прибавлять не более 10% от общей массы фарша.

Вымешивать фарш нужно не менее 10 минут, чтобы мясо впитало влагу и стало вязким. После этого посуду нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 4 часа для маринования.

Охлажденный фарш нужно поместить в колбасную оболочку, предварительно промыв шкурку холодной водой. Когда колбаса будет нужной длины, оболочку нужно обрезать и закрутить колбасу в кольцо. Чтобы колбасу было удобно хранить и нарезать, лучше сделать несколько штук, чем одну.

Колбасу нужно положить в неглубокую форму для запекания и залить небольшим количеством воды. Чтобы шкурка не лопнула, по всей длине колбасы нужно сделать проколы зубочисткой.

Как запекать домашнюю колбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте колбасу в холодную духовку и запекайте изделие в течение 30 минут, включив прибор на температуру 220 градусов. После этого из формы нужно вылить воду и запекать колбасу еще в течение 20-25 минут.