Вкусные и простые блюда из свинины: три рецепта для ежедневного или праздничного стола

Свинина - это универсальный мясной продукт, позволяющий создавать множество вкусных и сытных блюд. От ароматных стейков до мясных рулетов с начинкой - блюда из свинины станут отличным дополнением к праздничному или обыденному столу.

О том, какие простые блюда из свинины можно приготовить ежедневно и к праздничному столу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Свиная вырезка с беконом и грибами

Свиная вырезка с беконом и грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того чтобы приготовить свиную вырезку с беконом и грибами, нужны эти продукты:

свиная вырезка - 500 г

бекон - 300 г

шампиньоны - 200 г

сыр - 50 г

лук - 1 шт.

соль - 1 ч. л.

перец черный - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

чеснок сушеный - 1 ч. л.

хмели-суннели - 1 ч. л.

Как готовить свиную вырезку с беконом и грибами

Для того чтобы приготовить вкусную свиную вырезку, мясо нужно надрезать вдоль, чтобы сделать "карманчик". Смешайте специи и соль и обмажьте ими мясо.

Как готовить фаршированную свиную вырезку (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарежьте бекон и сыр тонкими полосками. Лук нужно почистить и измельчить, а шампиньоны - промыть, обсушить и нарезать на ломтики.

Обжарьте лук до золотистого цвета. Тогда добавьте шампиньоны и обжарьте их до легкой корочки. Нафаршируйте свинину шампиньонами с луком, сверху выложите сыр и оберните свинину беконом.

Как готовить фаршированную свиную вырезку (скриншот / Кулінарні витівки)

Оберните вырезку пергаментом, а затем фольгой, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. После этого разверните фольгу и пергамент и запекайте вырезку еще в течение 15 минут.

Свиные ребрышки в пиве

Свиные ребрышки в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы приготовить свиные ребрышки в пиве, понадобятся следующие ингредиенты

свиные ребра - 1 кг

пиво темное - 400 мл

соевый соус - 50 мг

мед - 2 ст. л.

перец черный - 1/2 ч. л.

чеснок - 5 зубчиков

чили - 1/2 шт.

орегано - 1 ст. л.

растительное масло - 50 мг

Как готовить свиные ребрышки в пиве

Для того чтобы приготовить вкусные ребрышки в темном пиве, лучше брать соединенные между собой ребра. Их нужно плотно свернуть в рулет и перевязать кулинарной нитью.

Как готовить ребра в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте ребрышки со всех сторон до золотистого цвета. Тем временем почистьте и измельчите чеснок, нарежьте на маленькие кусочки перец.

В глубокой миске смешайте чеснок с чили, черным перцем, орегано, соевым соусом, пивом и медом. Обжаренные ребрышки положите в глубокий котелок и залейте соусом так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью.

Тушите ребрышки в пиве на слабом огне, в течение 1,5-2 часов. После этого срежьте кулинарную нить и разрежьте ребрышки на порции.

Рулет из свиной вырезки

Рулет из свиной вырезки (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготовления рулета из свиной вырезки необходимы следующие продукты:

вырезка - 500 г

бекон - 150 г

пармезан - 50 г

гауда - 100 г

моцарелла - 100 г

кукуруза консервированная - 70 г

каперсы - 1 ст. л.

вино сухое красное - 200 г

соевый соус - 4 ст. л.

мед - 1 ч. л.

кетчуп - 2 ст. л.

горчица - 1,5 ст. л.

соль - 2 ст. л.

перец черный - 1 ст. л.

паприка копченая - 1 ч. л.

итальянские травы - 1 ст. л.

чеснок сухой - 1 ч. л.

Как готовить рулет из свиной вырезки

Для того чтобы приготовить рулет из вырезки, сделайте на мясе надрезы вдоль куска. Накройте свинину пищевой пленкой и отбейте с каждой стороны на тонкий пласт.

Как отбивать свинину (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарежьте бекон на полоски, а сыр натрите. Сначала присыпьте вырезку перцем, итальянскими травами и солью. Выложите полоски бекона, а на него равномерно выложите сыр.

Присыпьте сыр кукурузой, на которую выложите каперсы. Осторожно сверните вырезку в рулет и перевяжите кулинарной нитью, чтобы рулет не распался.

Переложите вырезку в глубокую стеклянную или керамическую форму для запекания. Приготовьте заливку для блюда. Для этого смешайте вино с сухим чесноком, 2 ст. л. соевого соуса, копченой паприкой и 1 ст. л. горчицы.

Залейте рулет соусом, накройте форму фольгой и поставьте на 1 час в разогретую до 200 градусов духовку. Тем временем приготовьте глазурь для рулета.

Для этого налейте в небольшую кастрюлю оставшийся соевый соус, добавьте кетчуп, мед и оставшуюся горчицу. Проварите соус на слабом огне до загустения.

Полейте запеченный рулет глазурью и поместите в духовку еще на 10-15 минут. После этого перед подачей осторожно разрежьте кулинарную нить.