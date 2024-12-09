Вкусные и простые блюда из свинины: три рецепта для ежедневного или праздничного стола
Свинина - это универсальный мясной продукт, позволяющий создавать множество вкусных и сытных блюд. От ароматных стейков до мясных рулетов с начинкой - блюда из свинины станут отличным дополнением к праздничному или обыденному столу.
О том, какие простые блюда из свинины можно приготовить ежедневно и к праздничному столу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Свиная вырезка с беконом и грибами
Свиная вырезка с беконом и грибами (скриншот / Кулінарні витівки)
Для того чтобы приготовить свиную вырезку с беконом и грибами, нужны эти продукты:
- свиная вырезка - 500 г
- бекон - 300 г
- шампиньоны - 200 г
- сыр - 50 г
- лук - 1 шт.
- соль - 1 ч. л.
- перец черный - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- чеснок сушеный - 1 ч. л.
- хмели-суннели - 1 ч. л.
Как готовить свиную вырезку с беконом и грибами
Для того чтобы приготовить вкусную свиную вырезку, мясо нужно надрезать вдоль, чтобы сделать "карманчик". Смешайте специи и соль и обмажьте ими мясо.
Как готовить фаршированную свиную вырезку (скриншот / Кулінарні витівки)
Нарежьте бекон и сыр тонкими полосками. Лук нужно почистить и измельчить, а шампиньоны - промыть, обсушить и нарезать на ломтики.
Обжарьте лук до золотистого цвета. Тогда добавьте шампиньоны и обжарьте их до легкой корочки. Нафаршируйте свинину шампиньонами с луком, сверху выложите сыр и оберните свинину беконом.
Как готовить фаршированную свиную вырезку (скриншот / Кулінарні витівки)
Оберните вырезку пергаментом, а затем фольгой, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. После этого разверните фольгу и пергамент и запекайте вырезку еще в течение 15 минут.
Свиные ребрышки в пиве
Свиные ребрышки в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)
Чтобы приготовить свиные ребрышки в пиве, понадобятся следующие ингредиенты
- свиные ребра - 1 кг
- пиво темное - 400 мл
- соевый соус - 50 мг
- мед - 2 ст. л.
- перец черный - 1/2 ч. л.
- чеснок - 5 зубчиков
- чили - 1/2 шт.
- орегано - 1 ст. л.
- растительное масло - 50 мг
Как готовить свиные ребрышки в пиве
Для того чтобы приготовить вкусные ребрышки в темном пиве, лучше брать соединенные между собой ребра. Их нужно плотно свернуть в рулет и перевязать кулинарной нитью.
Как готовить ребра в пиве (скриншот / Кулінарні витівки)
Разогрейте на сковороде масло и обжарьте ребрышки со всех сторон до золотистого цвета. Тем временем почистьте и измельчите чеснок, нарежьте на маленькие кусочки перец.
В глубокой миске смешайте чеснок с чили, черным перцем, орегано, соевым соусом, пивом и медом. Обжаренные ребрышки положите в глубокий котелок и залейте соусом так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью.
Тушите ребрышки в пиве на слабом огне, в течение 1,5-2 часов. После этого срежьте кулинарную нить и разрежьте ребрышки на порции.
Рулет из свиной вырезки
Рулет из свиной вырезки (скриншот / Кулінарні витівки)
Для приготовления рулета из свиной вырезки необходимы следующие продукты:
- вырезка - 500 г
- бекон - 150 г
- пармезан - 50 г
- гауда - 100 г
- моцарелла - 100 г
- кукуруза консервированная - 70 г
- каперсы - 1 ст. л.
- вино сухое красное - 200 г
- соевый соус - 4 ст. л.
- мед - 1 ч. л.
- кетчуп - 2 ст. л.
- горчица - 1,5 ст. л.
- соль - 2 ст. л.
- перец черный - 1 ст. л.
- паприка копченая - 1 ч. л.
- итальянские травы - 1 ст. л.
- чеснок сухой - 1 ч. л.
Как готовить рулет из свиной вырезки
Для того чтобы приготовить рулет из вырезки, сделайте на мясе надрезы вдоль куска. Накройте свинину пищевой пленкой и отбейте с каждой стороны на тонкий пласт.
Как отбивать свинину (скриншот / Кулінарні витівки)
Нарежьте бекон на полоски, а сыр натрите. Сначала присыпьте вырезку перцем, итальянскими травами и солью. Выложите полоски бекона, а на него равномерно выложите сыр.
Присыпьте сыр кукурузой, на которую выложите каперсы. Осторожно сверните вырезку в рулет и перевяжите кулинарной нитью, чтобы рулет не распался.
Переложите вырезку в глубокую стеклянную или керамическую форму для запекания. Приготовьте заливку для блюда. Для этого смешайте вино с сухим чесноком, 2 ст. л. соевого соуса, копченой паприкой и 1 ст. л. горчицы.
Залейте рулет соусом, накройте форму фольгой и поставьте на 1 час в разогретую до 200 градусов духовку. Тем временем приготовьте глазурь для рулета.
Для этого налейте в небольшую кастрюлю оставшийся соевый соус, добавьте кетчуп, мед и оставшуюся горчицу. Проварите соус на слабом огне до загустения.
Полейте запеченный рулет глазурью и поместите в духовку еще на 10-15 минут. После этого перед подачей осторожно разрежьте кулинарную нить.
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