Смачні і соковиті: дуже простий рецепт реберець барбекю від зіркового шеф-кухаря

Свинячі реберця барбекю

"Давно хотів показати вам цей смачнючий рецепт і нарешті випала нагода. Ребра за цим рецептом виходять смачні та соковиті", - пише кухар.

Інгредієнти:

ребра свинячі - 2,5 кг

сіль - 23 г

спеції - мелений коріандр, сухий часник, копчена паприка, чорний перець, мелений кумино

олія - 50 мл

соус барбекю - до смаку

Як приготувати

Реберця посипте сіллю та спеціями, додайте олії, добре натріть отриманою сумішшю і ставте у холодне місце на ніч, щоб гарно замаринувалися.

Розпаліть гриль та злегка швиденько обсмажте ребра з 2-х сторін, щоб дати обсмажений аромат. Загорніть щільно у фольгу, зменште жар до 160-140 градусів й поставте мліти десь на 3 години, а жар можна поступово зменшувати до 100 градусів.

Мʼясо готове і добре протомилось, коли відстає від кістки. Тоді треба змастити мʼясо соусом барбекю, а на вугілля підкинути вишневих гілочок, смородини чи винограду, й просто на фользі дайте підкоптитися протягом 20 хв.

"Якщо готуєте вдома, то тоді можна так само робити і в духовці! Тільки ось як бути з копченням? Можливо допоможе класний соус!" - каже Ярославський.