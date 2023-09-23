Смачні і соковиті: дуже простий рецепт реберець барбекю від зіркового шеф-кухаря

Поки погода дозволяє влаштувати пікніки на природі, варто спробувати приготувати на грилі свинячі реберця із соусом барбекю.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост шеф-кухаря Володимира Ярославського в Instagram.
"Давно хотів показати вам цей смачнючий рецепт і нарешті випала нагода. Ребра за цим рецептом виходять смачні та соковиті", - пише кухар.
Інгредієнти:
Реберця посипте сіллю та спеціями, додайте олії, добре натріть отриманою сумішшю і ставте у холодне місце на ніч, щоб гарно замаринувалися.
Розпаліть гриль та злегка швиденько обсмажте ребра з 2-х сторін, щоб дати обсмажений аромат. Загорніть щільно у фольгу, зменште жар до 160-140 градусів й поставте мліти десь на 3 години, а жар можна поступово зменшувати до 100 градусів.
Мʼясо готове і добре протомилось, коли відстає від кістки. Тоді треба змастити мʼясо соусом барбекю, а на вугілля підкинути вишневих гілочок, смородини чи винограду, й просто на фользі дайте підкоптитися протягом 20 хв.
"Якщо готуєте вдома, то тоді можна так само робити і в духовці! Тільки ось як бути з копченням? Можливо допоможе класний соус!" - каже Ярославський.
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