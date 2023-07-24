ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабачкова ікра "як з магазину": простий рецепт на зиму

Новость на русском →
Понеділок 24 липня 2023 08:20
Кабачкова ікра "як з магазину": простий рецепт на зиму Як приготувати смачну кабачкову ікру (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Кабачкова ікра в магазині коштує чимало, але приготувати її можна самостійно, а потім ласувати взимку.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Моє Подвір'я.

Складники:

  • 2 кг почищених молодих кабачків
  • 500 г почищеної моркви
  • 500 г почищеної цибулі
  • 1 ст. л. солі без гірки
  • 2 ч. л. цукру
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 ст. л. оцту
  • 100 мл олії

Спосіб приготування

Наріжте кабачки кубиками і посипте сіллю. Перемішайте і залиште на півгодини.

Тим часом наріжте моркву соломкою, складіть в казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою протягом 7-10 хвилин.

Додайте нарізану півкільцями цибулю і протушкуйте все разом. Коли цибуля стане прозорою, додайте сіль, цукор, томатну пасту. Вимішайте і протушкуйте під кришкою на маленькому вогні.

Кабачки відкиньте на друшляк, щоб зійшов весь сік. Перекладіть у казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою 15 хвилин (вони мають стати м'якими).

До кабачків перекладіть засмажку з моркви і цибулі, перемішайте і протушкуйте ще 15 хвилин.

Перебийте блендером, додайте 1 столову ложку оцту. Перекладіть в банки і простерилізуйте протягом 15 хвилин.

Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.

Раніше ми писали про смакоту з двох кабачків за 5 хвилин, яку ви захочете готувати щодня.

Також дізнайтеся, як приготувати неймовірно смачні кабачки в духовці.

Читайте РБК-Україна в Google News
консервация