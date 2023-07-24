Кабачкова ікра "як з магазину": простий рецепт на зиму
Кабачкова ікра в магазині коштує чимало, але приготувати її можна самостійно, а потім ласувати взимку.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Моє Подвір'я.
Складники:
- 2 кг почищених молодих кабачків
- 500 г почищеної моркви
- 500 г почищеної цибулі
- 1 ст. л. солі без гірки
- 2 ч. л. цукру
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 ст. л. оцту
- 100 мл олії
Спосіб приготування
Наріжте кабачки кубиками і посипте сіллю. Перемішайте і залиште на півгодини.
Тим часом наріжте моркву соломкою, складіть в казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою протягом 7-10 хвилин.
Додайте нарізану півкільцями цибулю і протушкуйте все разом. Коли цибуля стане прозорою, додайте сіль, цукор, томатну пасту. Вимішайте і протушкуйте під кришкою на маленькому вогні.
Кабачки відкиньте на друшляк, щоб зійшов весь сік. Перекладіть у казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою 15 хвилин (вони мають стати м'якими).
До кабачків перекладіть засмажку з моркви і цибулі, перемішайте і протушкуйте ще 15 хвилин.
Перебийте блендером, додайте 1 столову ложку оцту. Перекладіть в банки і простерилізуйте протягом 15 хвилин.
Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.
Раніше ми писали про смакоту з двох кабачків за 5 хвилин, яку ви захочете готувати щодня.
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