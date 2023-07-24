Кабачкова ікра "як з магазину": простий рецепт на зиму

Кабачкова ікра в магазині коштує чимало, але приготувати її можна самостійно, а потім ласувати взимку.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Моє Подвір'я.

Складники:

2 кг почищених молодих кабачків

500 г почищеної моркви

500 г почищеної цибулі

1 ст. л. солі без гірки

2 ч. л. цукру

2 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. оцту

100 мл олії

Спосіб приготування

Наріжте кабачки кубиками і посипте сіллю. Перемішайте і залиште на півгодини.

Тим часом наріжте моркву соломкою, складіть в казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою протягом 7-10 хвилин.

Додайте нарізану півкільцями цибулю і протушкуйте все разом. Коли цибуля стане прозорою, додайте сіль, цукор, томатну пасту. Вимішайте і протушкуйте під кришкою на маленькому вогні.

Кабачки відкиньте на друшляк, щоб зійшов весь сік. Перекладіть у казанок, додайте 50 мл олії і протушкуйте під кришкою 15 хвилин (вони мають стати м'якими).

До кабачків перекладіть засмажку з моркви і цибулі, перемішайте і протушкуйте ще 15 хвилин.

Перебийте блендером, додайте 1 столову ложку оцту. Перекладіть в банки і простерилізуйте протягом 15 хвилин.

Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.