Вкусные и сочные: очень простой рецепт ребрышек барбекю от звездного шеф-повара

Пока погода позволяет устроить пикники на природе, стоит попробовать приготовить на гриле свиные ребрышки с соусом барбекю.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.
"Давно хотел показать вам этот вкусный рецепт и наконец-то выпала возможность. Ребра по этому рецепту получаются вкусные и сочные", - пишет повар.
Ингредиенты:
Ребрышки посыпьте солью и специями, добавьте растительного масла, хорошо натрите полученной смесью и ставьте в холодное место на ночь, чтобы хорошо мариновались.
Разожгите гриль и слегка быстренько обжарьте ребра с 2-х сторон, чтобы дать обжаренный аромат. Заверните плотно в фольгу, убавьте жар до 160-140 градусов и поставьте томиться где-то на 3 часа, а жар можно постепенно убавлять до 100 градусов.
Мясо готовое, когда отстает от кости. Тогда надо смазать мясо соусом барбекю, а на уголь подкинуть вишневых веточек, смородины или винограда, и просто на открытой фольге дать прокоптиться 20 минут.
"Если готовите дома, то тогда можно так же поступать и в духовке! Только вот как быть с копчением? Возможно поможет классный соус!" - говорит Ярославский.
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