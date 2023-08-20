Такого ви точно ще не куштували. Рецепт малосольних цукіні від зіркового шеф-кухаря (відео)

Впевнені, що за цей сезон ви уже приготували десятки різних страв із цукіні. Але от навряд чи серед них були малосольні. Саме час випробувати новий рецепт. Тим паче, що готувати такі цукіні дуже легко, а результат - хоч пальчики облизуй.

Малосольні цукіні

"Якщо раптом друзі або родичі хочуть поділитися з вами цукіні, то можете сміливо брати - у мене є для вас чудовий рецепт, який вам треба обов’язково скуштувати", - каже кухар.

Інгредієнти:

900 г ніжних цукіні

3 ч. л. солі

2 ст. л. меду

2.5 ст. л. яблучного оцту

3-5 зубчики часнику

2 ст. л. олії

пів пучка кропу

Як приготувати

Наріжте кабачок 2-3 мм завтовшки, викладіть у миску, засипте сіллю, добре перемішайте, так, щоб кожен шматочок був у солі і залиште на пів години.

Кабачки випускають дуже багато води. Тому треба досить добре відтиснути їх руками, потім додати мед, яблучний або винний оцет (тут смак самі регулюйте), додайте тоненько нарізаний часник, кріп та олію.

Знов все перемішайте, помістіть на декілька годин в холодильник і можете куштувати.