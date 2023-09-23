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Смачні і соковиті: дуже простий рецепт реберець барбекю від зіркового шеф-кухаря

Субота 23 вересня 2023 07:42
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Смачні і соковиті: дуже простий рецепт реберець барбекю від зіркового шеф-кухаря Як приготувати реберця на грилі (колаж: Styler)
Автор: Styler
Експерт: Володимир Ярославський

Поки погода дозволяє влаштувати пікніки на природі, варто спробувати приготувати на грилі свинячі реберця із соусом барбекю.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост шеф-кухаря Володимира Ярославського в Instagram.

Свинячі реберця барбекю

"Давно хотів показати вам цей смачнючий рецепт і нарешті випала нагода. Ребра за цим рецептом виходять смачні та соковиті", - пише кухар.

Інгредієнти:

  • ребра свинячі - 2,5 кг
  • сіль - 23 г
  • спеції - мелений коріандр, сухий часник, копчена паприка, чорний перець, мелений кумино
  • олія - 50 мл
  • соус барбекю - до смаку

Як приготувати

Реберця посипте сіллю та спеціями, додайте олії, добре натріть отриманою сумішшю і ставте у холодне місце на ніч, щоб гарно замаринувалися.

Розпаліть гриль та злегка швиденько обсмажте ребра з 2-х сторін, щоб дати обсмажений аромат. Загорніть щільно у фольгу, зменште жар до 160-140 градусів й поставте мліти десь на 3 години, а жар можна поступово зменшувати до 100 градусів.

Мʼясо готове і добре протомилось, коли відстає від кістки. Тоді треба змастити мʼясо соусом барбекю, а на вугілля підкинути вишневих гілочок, смородини чи винограду, й просто на фользі дайте підкоптитися протягом 20 хв.

"Якщо готуєте вдома, то тоді можна так само робити і в духовці! Тільки ось як бути з копченням? Можливо допоможе класний соус!" - каже Ярославський.

Раніше ми писали про те, як приготувати малосольні цукіні за рецептом Володимира Ярославського.

Читайте також про те, як приготувати "кабачкову ікру" як з магазину.

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рецепи Володимир Ярославський