Вкусные и сочные: очень простой рецепт ребрышек барбекю от звездного шеф-повара

Пока погода позволяет устроить пикники на природе, стоит попробовать приготовить на гриле свиные ребрышки с соусом барбекю.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.

Свиные ребрышки барбекю

"Давно хотел показать вам этот вкусный рецепт и наконец-то выпала возможность. Ребра по этому рецепту получаются вкусные и сочные", - пишет повар.

Ингредиенты:

ребра свиные - 2,5 кг

соль - 23 г

специи - молотый кориандр, сухой чеснок, копченая паприка, черный перец, молотый зиры

растительное масло - 50 мл

соус барбекю - по вкусу

Как приготовить

Ребрышки посыпьте солью и специями, добавьте растительного масла, хорошо натрите полученной смесью и ставьте в холодное место на ночь, чтобы хорошо мариновались.

Разожгите гриль и слегка быстренько обжарьте ребра с 2-х сторон, чтобы дать обжаренный аромат. Заверните плотно в фольгу, убавьте жар до 160-140 градусов и поставьте томиться где-то на 3 часа, а жар можно постепенно убавлять до 100 градусов.

Мясо готовое, когда отстает от кости. Тогда надо смазать мясо соусом барбекю, а на уголь подкинуть вишневых веточек, смородины или винограда, и просто на открытой фольге дать прокоптиться 20 минут.

"Если готовите дома, то тогда можно так же поступать и в духовке! Только вот как быть с копчением? Возможно поможет классный соус!" - говорит Ярославский.