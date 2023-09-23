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Вкусные и сочные: очень простой рецепт ребрышек барбекю от звездного шеф-повара

Суббота 23 сентября 2023 07:42
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Вкусные и сочные: очень простой рецепт ребрышек барбекю от звездного шеф-повара Как приготовить ребрышки на гриле (коллаж: Styler)
Автор: Styler
Эксперт: Владимир Ярославский

Пока погода позволяет устроить пикники на природе, стоит попробовать приготовить на гриле свиные ребрышки с соусом барбекю.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.

Свиные ребрышки барбекю

"Давно хотел показать вам этот вкусный рецепт и наконец-то выпала возможность. Ребра по этому рецепту получаются вкусные и сочные", - пишет повар.

Ингредиенты:

  • ребра свиные - 2,5 кг
  • соль - 23 г
  • специи - молотый кориандр, сухой чеснок, копченая паприка, черный перец, молотый зиры
  • растительное масло - 50 мл
  • соус барбекю - по вкусу

Как приготовить

Ребрышки посыпьте солью и специями, добавьте растительного масла, хорошо натрите полученной смесью и ставьте в холодное место на ночь, чтобы хорошо мариновались.

Разожгите гриль и слегка быстренько обжарьте ребра с 2-х сторон, чтобы дать обжаренный аромат. Заверните плотно в фольгу, убавьте жар до 160-140 градусов и поставьте томиться где-то на 3 часа, а жар можно постепенно убавлять до 100 градусов.

Мясо готовое, когда отстает от кости. Тогда надо смазать мясо соусом барбекю, а на уголь подкинуть вишневых веточек, смородины или винограда, и просто на открытой фольге дать прокоптиться 20 минут.

"Если готовите дома, то тогда можно так же поступать и в духовке! Только вот как быть с копчением? Возможно поможет классный соус!" - говорит Ярославский.

Раньше мы писали о том, как приготовить малосольные цукини по рецепту Владимира Ярославского.

Читайте также о том, как приготовить "кабачковую икру" как из магазина.

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рецепи Володимир Ярославський