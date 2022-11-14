Смачні і корисні: 5 рецептів вітамінних сумішей і напоїв для зміцнення імунітету
Зміцнити імунітет восени можна легко завдяки вітамінним напоям і сумішам. Тим паче, що поживні речовини із них краще засвоюються, ніж з аптечних препаратів.
Як приготувати вітамінні суміші, щоб ті були максимально корисні для здоров'я, розповідаємо у матеріалі Styler.
Сухофрукти з медом
Змішайте по 300 г очищених волоських горіхів, кураги й родзинок. Пропустіть через м'ясорубку три лимони із цедрою й додайте до сухофруктів. Заправте усе столовою ложкою меду.
Дорослим потрібно приймати по одній столовій ложці на день, дітям - по одній чайній. Краще вранці натщесерце або перед обідом, за годину до їди. Суміш зберігайте в холодильнику.
Вітамінний компот
Змішайте в рівних пропорціях суху м'яту, мелісу, іван-чай і квіти каштана. 5 столових ложок цієї суміші залийте літром окропу і на кілька хвилин поставте на слабкий вогонь.
Настоюйте дві години, тоді процідіть й додайте до відвару 2 літри будь-якого ягідного або фруктового компоту без цукру. Пів літра отриманого напою випийте протягом дня.
Яблука із журавлиною
Розімніть пів кілограма журавлини, додайте склянку очищених волоських горіхів і два-три зелених яблук, подрібнених кубиками. Найкраще додавати яблука зимових сортів.
Додайте по пів склянки води і цукру. На повільному вогні доведіть до кипіння. Суміш приймайте по одній столовій ложці вранці і ввечері, запиваючи чаєм. Зберігайте у скляній банці.
Апельсиново-лимонне варення
Вичавіть сік з одного лимона та апельсина. Ще п'ять апельсинів наріжте скибками, видаліть кісточки. Змішайте усі складники й додайте трішки кориці і мускатного горіха. Залийте усе літром кип'яченої води й поставте до ранку в холодильнику.
На наступний день до суміші додайте кілограм цукру і варіть півтори години на слабкому вогні. Охолодіть і розкладіть по скляних банках. Хоч це варення й містить максимально багато вітамінів, споживати його варто не більше трьох столових ложок на добу.
Калиновий чай укріплює здоров'я (Фото: facebook.com/archirest)
Рецепт чаю з шипшиною та калиною
У термос залийте 4 склянки гарячої води і додайте 8 столових ложок сухої шипшини. Настоюйте протягом 4 годин. Коли ягоди набрякнуть, розімніть їх і додайте 200 г плодів калини. Прокип'ятіть 5 хвилин й додайте кілька гілочок меліси. Залиште на 5 хвилин, а тоді процідіть й можете вживати. Напій можна підсолодити ложкою меду.
Такий чай можна пити протягом тижня-півтора, тоді зробити перерву. Людям, що страждають від пониженого тиску, ягоди калини можна замінити на журавлину чи обліпіху. Оскільки калина понижує тиск.
Читайте також, як не захворіти взимку жодного разу.
Нагадаємо, раніше ми писали, як знизити тиск без медикаментів.