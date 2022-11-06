Як не захворіти взимку жодного разу: поради для всієї родини

У такому випадку вся відповідальність за стан здоров'я лягає на імунітет. І саме зараз час його зміцнити!

З настанням холодної пори організм людини стає слабшим і більш вразливим до різних хвороб. Застуда, грип, ангіна та інші віруси можуть заскочити вас будь-де.

Styler розповідає, як загартувати імунну систему, щоб взимку не піддаватися хворобам.

Що таке імунітет та як він працює?

Насамперед розберімося, що таке імунна система та від чого її потрібно захищати.

Імунітет - це сукупність органів та клітин в організмі, які здатні визначити та нейтралізувати чужорідні речовини. Імунна система постійно зміцнюється та стає недоступною для вірусів та інфекцій.

Коли захист слабшає, система дасть вам про це знати. Найчастіше ви це відчуваєте через такі симптоми:

слабкість

часті застудні захворювання

хронічна втома

зниження працездатності

порушення сну

Віруси переміщуються в організмі людини (фото: pixabay.com)

Як підготуватися до сезону хвороб

Збалансоване харчування

Зверніть увагу, що саме збалансоване, а не правильне. Збалансоване харчування містить достатню кількість білків, жирів і вуглеводів, а також щось "для душі". Не обмежуйте себе дуже суворо в солодкому, якщо любите. Головне - знати міру.

Білок тваринного походження за бажання можна замінити на рослинний. Тваринні жири також реально замінити на рослинні, багаті на поліненасичені жирні кислоти, такі як омега-3 і омега-6. Вуглеводи краще отримувати з продуктів, багатих на клітковину, а не з продуктів зі швидкими вуглеводами.

Не забувайте про вітаміни, особливо про C i D. Звісно, найкраще добирати їх із фруктів та овочів, таких як цитрусові, помідори, ківі, картопля й петрушка, але можна приймати й додатково у капсулах.

Якісний сон

Сон міцно пов'язаний із харчуванням. Якщо ви не достатньо спите, то почуваєтеся знесиленими. Щоб зменшити вплив стресу та поповнити запас енергії, організм буде звертатися до швидких вуглеводів, великої кількості яких варто уникати.

До того ж хороший сон - це відпочинок, який теж необхідний людині. Якщо організм відчуває втому, він шукатиме інші способи нівелювати її, які часто є нездоровими.

Виходить замкнене коло, розірвати яке може тільки вісім годин повноцінного сну.

Здоровий сон - обов'язкова складова турботи про здоров'я (фото: Freepik)

Більше часу проводьте на свіжому повітрі

Прогулянки на вулиці позитивно впливають на всі системи організму людини. Їх також можна вважати фізичною активністю, якщо ви любите ходити на довгі дистанції.

Тільки не забудьте тепло вдягатися, бо тоді такі променади не принесуть жодної користі.

Дбайте про гігієну

Порушення правил гігієни та догляду за собою - це найперша причина розвитку мікробів. Стежте за чистотою свого тіла, шкіри обличчя, волосся та особливо нігтів. Часто мийте руки, правильно обробляйте продукти перед приготуванням.

Займайтеся тим, що любите

Важливо мати справу для душі, яка приноситиме вам задоволення. Може здатися, що до захисту від хвороб це не належить, проте помиляєтеся.

Коли ви займаєтеся улюбленою справою, ваш гормональний фон та емоційний стан перебувають у нормі. А це напряму пов'язано із фізичним станом організму.