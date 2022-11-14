Вкусные и полезные: 5 рецептов витаминных смесей и напитков для укрепления иммунитета

Укрепить иммунитет осенью можно легко благодаря витаминным напиткам и смесям. Тем более что питательные вещества из них лучше усваиваются, чем из аптечных препаратов.

Как приготовить витаминные смеси, чтобы они были максимально полезны для здоровья, рассказываем в материале Styler.

Сухофрукты с медом

Смешайте по 300 г очищенных грецких орехов, кураги и изюма. Пропустите через мясорубку три лимона с цедрой и добавьте в сухофрукты. Заправьте все столовой ложкой меда.

Взрослым нужно принимать по одной столовой ложке в день, детям - по одной чайной. Лучше утром натощак или перед обедом, за час до еды. Смесь храните в холодильнике.

Витаминный компот

Смешайте в равных пропорциях сухую мяту, мелиссу, иван-чай и цветы каштана. 5 столовых ложек этой смеси залейте литром крутого кипятка и на несколько минут поставьте на слабый огонь.

Настаивайте два часа, затем процедите и добавьте к отвару 2 литра любого ягодного или фруктового компота без сахара. Пол литра полученного напитка выпейте в течение дня.

Яблоки с клюквой

Разомните пол килограмма клюквы, добавьте стакан очищенных грецких орехов и два-три зеленых яблок, измельченных кубиками. Лучше всего добавлять яблоки зимних сортов.

Добавьте по полстакана воды и сахара. На медленном огне доведите до кипения. Смесь принимайте по одной столовой ложке утром и вечером, запивая чаем. Храните в стеклянной банке.

Апельсиново-лимонное варенье

Выжмите сок из одного лимона и апельсина. Еще пять апельсинов нарежьте ломтиками, удалите косточки. Смешайте все составляющие и добавьте немного корицы и мускатного ореха. Залейте все литром кипяченой воды и поставьте до утра в холодильник.

На следующий день к смеси добавьте килограмм сахара и варите полтора часа на слабом огне. Охладите и разложите по стеклянным банкам. Хотя это варенье и содержит максимально много витаминов, потреблять его стоит не больше трех столовых ложек в сутки.

Калиновый чай укрепляет здоровье (Фото: facebook.com/archirest)

Рецепт чая с шиповником и калиной

В термос залейте 4 стакана горячей воды и добавьте 8 столовых ложек сухого шиповника. Настаивайте в течение 4 часов. Когда ягоды набухнут, разомните их и добавьте 200 г плодов калины. Прокипятите 5 минут и добавьте несколько веточек мелиссы. Оставьте на 5 минут, затем процедите и можете употреблять. Напиток можно подсластить ложкой меда.

Такой чай можно пить в течение недели-полторы, тогда совершить перерыв. Людям, страдающим пониженным давлением, ягоды калины можно заменить клюквой или облепихой. Поскольку калина снижает давление.