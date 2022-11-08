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Має знати кожен: п'ять способів знизити тиск без медикаментів

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Вівторок 08 листопада 2022 17:13
Має знати кожен: п'ять способів знизити тиск без медикаментів Як швидко знизити тиск без ліків (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Високий тиск турбує людей різного віку. Часто виникає раптово і може застати людину, коли та не має під руками необхідних ліків. Швидко знизити тиск й покращити стан, допомагають кілька простих способів. Знаючи їх, швидко позбудетесь гіпертонії.

Про те, які є надійні способи швидко знизити тиск без ліків, читайте у матеріалі Styler.

Глибоко дихайте

Сядьте, розслабтеся і заплющіть очі. Робіть глибокі вдихи - намагайтеся дихати не грудьми, а животом. Затамуйте дихання на 5-7 секунд. Це збільшить приплив крові до внутрішніх органів і кінцівок, завдяки цьому знизиться тиск.

Охолодіть руки

Прохолодна вода уповільнює частоту серцевих скорочень. Потримайте долоні під струменем холодної води протягом 1-2 хвилин. Також варто вмити обличчя.

Випийте м'ятного чаю

Якщо тиск підвищився через стрес, випийте м’ятного чаю. За пів години показники тиску опустяться на 15-20 поділів. Якщо нема м'яти, заваріть зелений чай. Він розширює судини, чим сприяє зниженню тиску.

Зробіть холодний компрес

Прикладіть до голови холодний компрес на 5-10 хвилин. Також можна 1 хвилину опустити ступні у холодну воду.

Масажуйте шию і голову

Легкими рухами помасажуйте зону переходу шиї в голову. Акуратно натискайте на скроні і внутрішні куточки очей. Нормалізації стану також допомагає потягування мочок вух вниз.

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