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6 рослин, які "притягують" шкідників на ваш город

Четвер 08 серпня 2024 07:46
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6 рослин, які "притягують" шкідників на ваш город Шкідники особливо полюбляють деякі види рослин (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Ваші улюблені овочі на городі також дуже полюбляють різноманітні шкідники. І дуже часто буває так, що одна рослина приваблює собою багато шкідливих комах, а потім вже вони заполоняють весь город. Які рослини найбільш небезпечні у цьому сенсі та як боротися з цією проблемою?

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку "найсмачніших" для шкідників рослин та дає поради, як подолати цих незваних комах.

Броколі

Броколі є улюбленою їжею попелиці - садового шкідника, який може переходити і на інші рослини у вашому саду.

Гусениці, земляні блішки та білокрилки - це інші шкідники, які можуть завдати шкоди іншим частинам вашого саду.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городЗемляні блішки (фото: Вікіпедія)

Соняшники

Дротяники і колорадські жуки є найпоширенішими шкідниками соняшників.

Дротяники живляться молодим сіянцем, який часто гине ще до того, як з’явиться, або, якщо з’являється, то незабаром в’яне. Колорадські жуки, однак, живляться листям соняшників.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городКолорадські жуки полюбляють не лише картоплю, а й соняшники (фото: Вікіпедія)

Капуста

На жаль, шкідники люблять наші поживні рослини так само як і ми. Капуста є магнітом для гусениць, слимаків і жуків.

Також вирощування капусти є корисним, але важким завданням через шкідників, таких як капустяні гусениці та арлекінові жуки.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городЦей красень арлекін насправді може знищити вашу капусту (фото: Вікіпедія)

Огірки

Хоча вони дуже маленькі, дрібні зелені попелиці можуть спричинити значні проблеми для огірків.

Вони пошкоджують огірки, проколюючи їх тканини і висмоктуючи сік, а якщо ваші огірки піддаються стресу через посуху, погані умови ґрунту або перенаселення, попелиці можуть також викликати уповільнення росту та передавати віруси рослин.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городПопелиця шкодить дуже багатьом рослинам (фото: Вікіпедія)

Кавуни

Кавуни належать до родини гарбузових, поряд з огірками та гарбузами. Це означає, що їхні лози та плоди схильні до багатьох тих самих шкідників, що й їхні родичі, таких як попелиці та бурякові довгоносики.

Однією з найбільших загроз для рослини є огірковий жук, який переносить смертельний вірус, відомий як бактеріальне в'янення.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городДовгоносики можуть нашкодити огіркам та кавунам (фото: Вікіпедія)

Баклажани

Звичайною проблемою для баклажанів є ковалики та земляні блішки. Це маленькі скакуни, які можуть швидко захопити і пожувати листя. Вони зариваються в ґрунт вашого городу чи саду восени і найактивніші навесні.

6 рослин, які &quot;притягують&quot; шкідників на ваш городЖук ковалик (фото: Вікіпедія)

Як запобігти шкідникам

Використання ароматних рослин-компаньйонів. Для відлякування шкідників висаджуйте поруч із основними рослинами м'яту, цибулю, часник, цибулю-шалот або чорнобривці.

Полив і промивання. Змивайте дрібних попелиць з огірків струменем води, щоб запобігти пошкодженню рослин.

"Рослини-пастки". Висаджуйте швидкозростаючі рослини, такі як редис, для відволікання шкідників від основних культур.

Вирощування овочів в приміщенні. Вирощуйте рослини, такі як баклажани, в приміщенні до пізньої весни, щоб знизити ризик пошкодження шкідниками.

Використання природних хижаків. Використовуйте рослини-компаньйони, такі як чорнобривці та м'ята, які приваблюють природних хижаків шкідників: сонечок та ос.

Раніше ми вже писали про 5 рослин, що допомагають боротися зі шкідниками та які потрібно посадити біля кабачків.

Читайте також, як позбутися коників натуральними методами.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Spruce, Вікіпедія.

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