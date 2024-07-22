Дратують коники? Ось, як їх позбутися натуральними методами

Маленькі зелені комахи, коники, окрім підняття настрою кумедними стрибками, можуть з'їсти й частину врожаю. Адже раціон зголоднілих коників можуть складати кукурудза, люцерна, листя і бруньки винограду, а також тютюнові культури. Проте, позбутися комахи можна натуральними методами.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Доглядати за газоном

Першим кроком для вигнання коників з саду є догляд за подвір'ям і регулярне підстригання трави. Це зменшить кількість схованок коників та місць для відкладання яєць.

Тож, на думку фахівців в боротьбі зі шкідниками, один з найкращих способів звести до мінімуму кількість коників на подвір'ї - це коротко стригти газон і знищувати бур'яни.

Водночас надто коротко підстригати газон теж не варто - це може призвести до надмірного пересихання ґрунту, адже стебла трави створюють затінок, допомагаючи утримуючи вологу в землі.

Використати олію німу

Ще один спосіб відлякування коників - використання природних пестицидів, таких як олія німу. Олія німу відлякує коників, впливаючи на життєвий цикл комах, зменшуючи їхнє розмноження та популяцію.

Втім, варто зважати на те, що цей метод має досить повільну дію. Також радять розводити декілька крапель олії в 1 л води, щоб зробити спрей.

До того ж слід пересвідчитися, що домашні улюбленці не з'їдять рослини, обприскані розчином з олією.

Зробити часниковий спрей

Ще один простий природний репелент для коників - часниковий спрей. Коники не люблять запах часнику, а зробити часниковий спрей своїми руками дуже просто.

Для того, щоб позбутися коників цим методом, потрібно замочити зубчики часнику у воді на 24 години, а потім розпилити розчин на рослини.

Обробити ґрунт

Коли коники заселяють поле або іншу відкриту територію, обробка ґрунту - це спосіб потурбувати їх. Обробка ґрунту руйнує їхні місця розмноження, фізично пошкоджує яйця та наражає коників на небезпеку від хижаків і стихійних явищ.

Проте, якщо ви вирішили обробляти землю, найкраще робити це навесні, до того, як коники вилупляться з яєць. Обробка ґрунту восени може видалити ґрунтові покриви, які допомагають рослинам пережити зиму.

Обприскати рослини розчином оцту

Ще одним нетоксичним відлякувачем коників є оцет. Як деревний, так і дистильований оцет мають різкий запах, який може відлякувати цих зелених комах.

Для того, щоб позбутися коників за допомогою оцту, радять змішати оцет з водою і обприскати рослини. Варто зазначити, що цей розчин найкраще працює як відлякувач для невеликих популяцій коників, але його недостатньо для боротьби з великою популяцією.

Використати пастки для комах

Спеціальні пастки - ще один варіант, який допомагає очистити сад від коників. Такий метод найкраще працює, якщо використовувати його на початку сезону, коли комахи ще молоді.

Водночас які б природні рішення ви не обрали, рекомендують поєднувати кілька методів для найкращого контролю популяції коників.