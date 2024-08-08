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6 растений, которые "притягивают" вредителей на ваш огород

Четверг 08 августа 2024 07:46
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6 растений, которые "притягивают" вредителей на ваш огород Вредители особенно любят некоторые виды растений (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Ваши любимые овощи в огороде также очень любят разнообразные вредители. И очень часто бывает так, что одно растение привлекает собой много вредных насекомых, а уже потом они заполоняют весь огород. Какие растения наиболее опасны в этом отношении и как бороться с этой проблемой?

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку "самых вкусных" для вредителей растений и дает советы по уничтожению этих незваных насекомых.

Брокколи

Брокколи являются любимой пищей тли - садового вредителя, который может переходить и на другие растения в вашем саду.

Гусеницы, земляные блошки и белокрылки - это другие вредители, которые могут нанести вред другим частям вашего сада.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородЗемляные блошки (фото: Википедия)

Подсолнечники

Проволочники и колорадские жуки являются самыми распространенными вредителями подсолнечников.

Проволочники питаются молодым сеянцем, часто погибающим еще до того, как появится, или, если появляется, то вскоре увядает. Колорадские жуки, однако, питаются листьями подсолнечников.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородКолорадские жуки любят не только картофель, но и подсолнечники (фото: Википедия)

Капуста

К сожалению, вредители любят наши питательные растения так же, как и мы. Капуста является магнитом для гусениц, улиток и жуков.

Также выращивание капусты является полезной, но трудной задачей из-за таких вредителей как капустные гусеницы и арлекиновые жуки.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородЭтот красавец арлекин на самом деле может уничтожить вашу капусту (фото: Википедия)

Огурцы

Хотя они очень маленькие, мелкие зеленые тли могут вызвать значительные проблемы для огурцов.

Они повреждают огурцы, прокалывая их ткани и высасывая сок, а если ваши огурцы подвергаются стрессу из-за засухи, плохих условий почвы или перенаселения, тли могут также вызвать замедление роста и передавать вирусы растений.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородТля вредит очень многим растениям (фото: Википедия)

Арбузы

Арбузы принадлежат к семейству тыквенных, вместе с огурцами и тыквами. Это означает, что их лозы и плоды подвержены тем же вредителям, что и их родственники, такие как тли и свекловичные долгоносики.

Одной из самых больших угроз для растения является огуречный жук, переносящий смертельный вирус, известный как бактериальное увядание.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородДолгоносики могут навредить огурцам и арбузам (фото: Википедия)

Баклажаны

Обычной проблемой для баклажанов жуки-щелкуны и земляные блошки. Это маленькие скакуны, которые могут быстро увлечь и пожевать листья. Они зарываются в почву вашего огорода или сада осенью и наиболее активны весной.

6 растений, которые &quot;притягивают&quot; вредителей на ваш огородЖук кузнец (фото: Википедия)

Как предотвратить появление вредителей

Использование ароматных растений-компаньонов. Для отпугивания вредителей высаживайте рядом с основными растениями мяту, лук, чеснок, лук-шалот или бархатцы.

Полив и промывка. Смывайте мелких тлей с огурцов струей воды, чтобы предотвратить повреждение растений.

"Растения-ловушки". Высаживайте быстрорастущие растения, такие как редис, для отвлечения вредителей от основных культур.

Выращивание овощей в помещении. Выращивайте растения, такие как баклажаны, в помещении до поздней весны, чтобы снизить риск повреждения вредителями.

Использование природных хищников. Используйте растения-компаньоны, такие как бархатцы и мята, которые привлекают природных хищников вредителей: божьих коровок и ос.

Ранее мы уже писали о 5 растениях, помогающих бороться с вредителями и которые нужно посадить возле кабачков.

Читайте также, как избавиться от кузнечиков натуральными методами.

При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Spruce, Википедия.

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