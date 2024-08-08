6 растений, которые "притягивают" вредителей на ваш огород

Ваши любимые овощи в огороде также очень любят разнообразные вредители. И очень часто бывает так, что одно растение привлекает собой много вредных насекомых, а уже потом они заполоняют весь огород. Какие растения наиболее опасны в этом отношении и как бороться с этой проблемой?

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку "самых вкусных" для вредителей растений и дает советы по уничтожению этих незваных насекомых.

Брокколи

Брокколи являются любимой пищей тли - садового вредителя, который может переходить и на другие растения в вашем саду.

Гусеницы, земляные блошки и белокрылки - это другие вредители, которые могут нанести вред другим частям вашего сада.

Земляные блошки (фото: Википедия)

Подсолнечники

Проволочники и колорадские жуки являются самыми распространенными вредителями подсолнечников.

Проволочники питаются молодым сеянцем, часто погибающим еще до того, как появится, или, если появляется, то вскоре увядает. Колорадские жуки, однако, питаются листьями подсолнечников.

Колорадские жуки любят не только картофель, но и подсолнечники (фото: Википедия)

Капуста

К сожалению, вредители любят наши питательные растения так же, как и мы. Капуста является магнитом для гусениц, улиток и жуков.

Также выращивание капусты является полезной, но трудной задачей из-за таких вредителей как капустные гусеницы и арлекиновые жуки.

Этот красавец арлекин на самом деле может уничтожить вашу капусту (фото: Википедия)

Огурцы

Хотя они очень маленькие, мелкие зеленые тли могут вызвать значительные проблемы для огурцов.

Они повреждают огурцы, прокалывая их ткани и высасывая сок, а если ваши огурцы подвергаются стрессу из-за засухи, плохих условий почвы или перенаселения, тли могут также вызвать замедление роста и передавать вирусы растений.

Тля вредит очень многим растениям (фото: Википедия)

Арбузы

Арбузы принадлежат к семейству тыквенных, вместе с огурцами и тыквами. Это означает, что их лозы и плоды подвержены тем же вредителям, что и их родственники, такие как тли и свекловичные долгоносики.

Одной из самых больших угроз для растения является огуречный жук, переносящий смертельный вирус, известный как бактериальное увядание.

Долгоносики могут навредить огурцам и арбузам (фото: Википедия)

Баклажаны

Обычной проблемой для баклажанов жуки-щелкуны и земляные блошки. Это маленькие скакуны, которые могут быстро увлечь и пожевать листья. Они зарываются в почву вашего огорода или сада осенью и наиболее активны весной.

Жук кузнец (фото: Википедия)

Как предотвратить появление вредителей

Использование ароматных растений-компаньонов. Для отпугивания вредителей высаживайте рядом с основными растениями мяту, лук, чеснок, лук-шалот или бархатцы.

Полив и промывка. Смывайте мелких тлей с огурцов струей воды, чтобы предотвратить повреждение растений.

"Растения-ловушки". Высаживайте быстрорастущие растения, такие как редис, для отвлечения вредителей от основных культур.

Выращивание овощей в помещении. Выращивайте растения, такие как баклажаны, в помещении до поздней весны, чтобы снизить риск повреждения вредителями.

Использование природных хищников. Используйте растения-компаньоны, такие как бархатцы и мята, которые привлекают природных хищников вредителей: божьих коровок и ос.