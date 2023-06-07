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Смачне та корисне печиво з вівсяних пластівців: нічого простіше ви не готували

Як приготувати смачне печиво з вівсяних пластівців (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Вівсяне печиво з пластівців – справжня знахідка для любителів корисних солодощів. Продукти для цього рецепту потрібні найпростіші, а готувати його дуже легко. З мінімального набору інгредієнтів ви отримаєте цілу миску смачного печива.

Як приготувати печиво з вівсяних пластівців, розповіли у блозі "Карпатські шкварки" на YouTube.

Що вам знадобиться:

  • Вівсяні пластівці - 200 г
  • Вершкове масло - 130 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор - 150 г
  • Борошно - 150 г
  • Розпушувач - 8 г
  • Сіль - щіпка

Як приготувати вівсяне печиво.

Вівсяні пластівці висипаємо на чисту та суху сковороду, обсмажуємо на маленькому вогні близько 10 хвилин та постійно помішуємо. Вони мають стати хрусткими. Даємо пластівцям повністю охолонути, а потім засипаємо в блендер і перемелюємо до борошна.

У глибоку миску кладемо масло кімнатної температури, воно має бути м'яким, щоб легко змішувалося з іншими продуктами. Додаємо щіпку солі та 150 г цукру. Збиваємо все до однорідної маси. Потім додаємо 2 яйця і продовжуємо збивати до однорідності.

До готової маси додайте вівсяні пластівці, і добре все вимішайте. У борошно додайте розпушувач і змішайте її з основною масою. Борошно додайте поступово і все добре вимішайте.

У таке тісто можна додавати будь-які начинки - вівсяне печиво стане смачніше. Готове тісто має бути липким. Ставимо його в холодильник на 15 хвилин.

Деко застилаємо пергаментним папером і формуємо ложкою печиво. Викладаємо на папір, дотримуючись відстані, оскільки печиво трохи розтікається.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та ставимо туди печиво на 15 хвилин. Все, ваше печиво готове.

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А ще розповідали про те, як зробити цілу гору печива із найдешевших продуктів.

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