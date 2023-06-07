Вкусное и полезное печенье из овсяных хлопьев: ничего проще вы не готовили

Овсяное печенье из хлопьев - настоящая находка для любителей полезных сладостей. Продукты для этого рецепта нужны самые простые, а готовить его очень легко. Из минимального набора ингредиентов вы получите целую миску вкусного печенья.
Как приготовить печенье из овсяных хлопьев, рассказали в блоге "Карпатські шкварки" на YouTube.
Овсяные хлопья высыпаем на чистую и сухую сковороду, обжариваем на маленьком огне около 10 минут и постоянно помешиваем. Они должны стать хрустящими. Даем хлопьям полностью остыть, а потом засыпаем в блендер и перемалываем до состояния муки.
В глубокую миску кладем масло комнатной температуры, оно должно быть мягким, чтобы легко смешивалось с другими продуктами. Добавляем щепотку соли и 150 г сахара. Взбиваем все вместе до однородной массы. Потом добавляем 2 яйца и продолжаем взбивать до однородности.
В готовую массу добавьте овсяные хлопья, и хорошо все вымешайте. В муку добавьте разрыхлитель и смешайте ее с основной массой. Муку добавляйте постепенно и все хорошо вымешайте.
В такое тесто можно добавлять любые начинки - овсяное печенье станет только вкуснее. Готовое тесто должно быть липким. Ставим его в холодильник на 15 минут.
Противень застилаем пергаментной бумагой и формируем ложкой печенье. Выкладываем на бумагу, соблюдая расстояние, так как печенье немного растекается.
Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим туда печенье на 15 минут. Все, ваш печенье готово.
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