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Смачна віденська паска, яка довго не черствітиме: ідеальний рецепт без зайвих клопотів

Рецепт віденської паски (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Традиційною випічкою на Великдень є паска. Приготувати на таке важливе свято можна віденську паску, яка не завдасть зайвих клопотів та не буде довго черствіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Все просто".

Список інгредієнтів

Окрім родзинок у тісто можна додати сухофрукти, горіхи, цукати та навіть шматочки шоколаду. А змазати зверху паску можна глазур'ю та прикрасити шоколадними яйцями.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • масло вершкове, не солоне - 130 г
  • борошно пшеничне - 900 г
  • дріжджі сухі - 11 г
  • молоко 2,5% - 250 мл
  • цукор - 250 г
  • яйця курячі - 3 шт.
  • сіль - 1 ч.л
  • цукор ванільний - 20 г
  • родзинки - 150 г

Для змащування паски зверху необхідно:

  • яйце куряче, жовток - 1 шт.
  • молоко 2,5% - 1 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку до теплого молока потрібно додати дріжджі, цукор, м’яке вершкове масло та яйця. Все перемішайте вінчиком до однорідної маси.

Далі масу накрийте харчовою плівкою і залиште на ніч у теплому місці.

Після цього насипте половину просіяного борошна, сіль, ванільний цукор і розмішайте ложкою. Родзинки потрібно промити, просушити і додати в тісто.

Другу частину борошна просійте і перемішайте спочатку ложкою, а потім вже руками. Вимішуйте тісто впродовж 10-15 хвилин.

Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте з них кулі й викладіть у форми для випікання та залиште на 90 хвилин для підйому.

В кінці жовток змішайте з молоком і змастіть ним паски.

Випікайте паски у розігрітій до 180°C духовці 50 хвилин.

Рецепт віденської паски (фото: скриншот)

 

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