Смачна віденська паска, яка довго не черствітиме: ідеальний рецепт без зайвих клопотів

Список інгредієнтів

Окрім родзинок у тісто можна додати сухофрукти, горіхи, цукати та навіть шматочки шоколаду. А змазати зверху паску можна глазур'ю та прикрасити шоколадними яйцями.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

масло вершкове, не солоне - 130 г

борошно пшеничне - 900 г

дріжджі сухі - 11 г

молоко 2,5% - 250 мл

цукор - 250 г

яйця курячі - 3 шт.

сіль - 1 ч.л

цукор ванільний - 20 г

родзинки - 150 г

Для змащування паски зверху необхідно:

яйце куряче, жовток - 1 шт.

молоко 2,5% - 1 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку до теплого молока потрібно додати дріжджі, цукор, м’яке вершкове масло та яйця. Все перемішайте вінчиком до однорідної маси.

Далі масу накрийте харчовою плівкою і залиште на ніч у теплому місці.

Після цього насипте половину просіяного борошна, сіль, ванільний цукор і розмішайте ложкою. Родзинки потрібно промити, просушити і додати в тісто.

Другу частину борошна просійте і перемішайте спочатку ложкою, а потім вже руками. Вимішуйте тісто впродовж 10-15 хвилин.

Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте з них кулі й викладіть у форми для випікання та залиште на 90 хвилин для підйому.

В кінці жовток змішайте з молоком і змастіть ним паски.

Випікайте паски у розігрітій до 180°C духовці 50 хвилин.

Рецепт віденської паски (фото: скриншот)