Вкусная венская паска, которая долго не черствеет: идеальный рецепт без лишних хлопот

Список ингредиентов

Кроме изюма в тесто можно добавить сухофрукты, орехи, цукаты и даже кусочки шоколада. А смазать сверху паску можно глазурью и украсить шоколадными яйцами.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

масло сливочное, не соленое - 130 г

мука пшеничная - 900 г

дрожжи сухие - 11 г

молоко 2,5% - 250 мл

сахар - 250 г

яйца куриные - 3 шт.

соль - 1 ч.л

сахар ванильный - 20 г

изюм - 150 г

Для смазывания паски сверху необходимо:

яйцо куриное, желток - 1 шт.

молоко 2,5% - 1 ст.л

Способ приготовления

Сначала к теплому молоку нужно добавить дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Все перемешайте венчиком до однородной массы.

Затем массу накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте.

После этого насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм нужно промыть, просушить и добавить в тесто.

Другую часть муки просейте и перемешайте сначала ложкой, а затем уже руками. Вымешивайте тесто в течение 10-15 минут.

Разделите тесто на 3 части, сформуйте из них шары и выложите в формы для выпечки и оставьте на 90 минут для подъема.

В конце желток смешайте с молоком и смажьте им паски.

Выпекайте паски в разогретой до 180°C духовке 50 минут.

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