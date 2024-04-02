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Рецепт смачної паски, яка тане в роті і довго не черствіє

Вівторок 02 квітня 2024 08:02
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Рецепт смачної паски, яка тане в роті і довго не черствіє Як приготувати паску, яка довго не буде черствіти (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Паска - традиційна випічка на Великдень. Саме її дбайливо випікають, а потім з іншими продуктами складають у кошик та несуть до церкви. Кожен кухар хоче, щоб паска якомога довше залишалася свіжою та не втрачала смакових якостей. І вихід є - заварна паска, яка в міру солодка та волога, з легкою текстурою, тане у роті та довго не черствіє.

Як зробити паску, яка довго не буде черствіти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт "Смаколик".

Що вам знадобиться

Для заварки:

  • Борошно - 100 г
  • Окріп - 250 мл

Для опари:

  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Молоко - 250 мл
  • Дріжджі пресовані - 75 г

Для тіста:

  • Цукор - 350 г
  • Жовтки - 5 шт.
  • Яйця - 5 шт.
  • Ваніль - 1 ст. ложка
  • Сіль - 0,5 ч. ложки
  • Куркума - 0,25 ч. ложки
  • Цедра 1 лимону
  • Борошно - 1 кг
  • Олія - 3 ст. ложки
  • Вершкове масло - 200 г

Додатково:

  • Борошно - 1 ст. ложка
  • Сухофрукти (родзинки, цукати) - 250 г

Як приготувати паску, яка не черствіє

Спочатку робимо заварку. Для цього борошно заливаємо окропом та перемішуємо до однорідності. Коли заварка стане теплою, починаємо робити опару. У миску насипаємо цукор, заливаємо теплим молоком та додаємо дріжджі. Перемішуємо до повного розчинення.

До опари додаємо заварку та перемішуємо. Якщо будуть грудочки - нічого страшного. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 20 хвилин у теплому місці.

Окремо змішуємо цукор, яйця, жовтки та ваніль. Збиваємо міксером до пишної білої маси. Додаємо до опари. Також додаємо сіль, куркуму та цедру. Збиваємо міксером до однорідності.

Беремо половину борошна та змішуємо з отриманою сумішшю. Перемішуємо, а потім додаємо другу половину борошна та замішуємо тісто. Додаємо олію та вимішуємо тісто ще 1-2 хвилини.

Втираємо у тісто масло та продовжуємо замішувати. Залишаємо тісто підходити на 60 хвилин у теплому місці. Через годину робимо обминку для тіста та залишаємо підходити ще на 60 хвилин.

Знову робимо обминку для тіста та залишаємо ще на 10 хвилин підходити.

Сухофрукти заливаємо окропом, висушуємо та змішуємо з борошном.

Змастіть поверхню та руки олією. На пласт тіста викладайте сухофрукти та місіть тісто, щоб вони рівномірно розташувалися. Дайте тісту відпочити ще декілька хвилин.

Формуємо паски та викладаємо у підготовлені форми. Накриваємо плівкою та залишаємо підходити ще на 60 хвилин.

Змащуємо паски жовтком та молоком. Ставимо у духовку, розігріту до 170 градусів та випікаємо від 45 до 60 хвилин.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачні пампушки з маком, які тануть у роті.

А ще писали про те, як готували старовинний рецепт української кухні - Сичики.

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