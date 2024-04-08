Смачна віденська паска, яка довго не черствітиме: ідеальний рецепт без зайвих клопотів
Традиційною випічкою на Великдень є паска. Приготувати на таке важливе свято можна віденську паску, яка не завдасть зайвих клопотів та не буде довго черствіти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Все просто".
Список інгредієнтів
Окрім родзинок у тісто можна додати сухофрукти, горіхи, цукати та навіть шматочки шоколаду. А змазати зверху паску можна глазур'ю та прикрасити шоколадними яйцями.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- масло вершкове, не солоне - 130 г
- борошно пшеничне - 900 г
- дріжджі сухі - 11 г
- молоко 2,5% - 250 мл
- цукор - 250 г
- яйця курячі - 3 шт.
- сіль - 1 ч.л
- цукор ванільний - 20 г
- родзинки - 150 г
Для змащування паски зверху необхідно:
- яйце куряче, жовток - 1 шт.
- молоко 2,5% - 1 ст.л
Спосіб приготування
Спочатку до теплого молока потрібно додати дріжджі, цукор, м’яке вершкове масло та яйця. Все перемішайте вінчиком до однорідної маси.
Далі масу накрийте харчовою плівкою і залиште на ніч у теплому місці.
Після цього насипте половину просіяного борошна, сіль, ванільний цукор і розмішайте ложкою. Родзинки потрібно промити, просушити і додати в тісто.
Другу частину борошна просійте і перемішайте спочатку ложкою, а потім вже руками. Вимішуйте тісто впродовж 10-15 хвилин.
Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте з них кулі й викладіть у форми для випікання та залиште на 90 хвилин для підйому.
В кінці жовток змішайте з молоком і змастіть ним паски.
Випікайте паски у розігрітій до 180°C духовці 50 хвилин.
Рецепт віденської паски (фото: скриншот)
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