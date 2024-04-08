Вкусная венская паска, которая долго не черствеет: идеальный рецепт без лишних хлопот
Традиционной выпечкой на Пасху является паска. Приготовить на такой важный праздник можно венскую паску, которая не доставит лишних хлопот и не будет долго черстветь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал "Все просто".
Список ингредиентов
Кроме изюма в тесто можно добавить сухофрукты, орехи, цукаты и даже кусочки шоколада. А смазать сверху паску можно глазурью и украсить шоколадными яйцами.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
- масло сливочное, не соленое - 130 г
- мука пшеничная - 900 г
- дрожжи сухие - 11 г
- молоко 2,5% - 250 мл
- сахар - 250 г
- яйца куриные - 3 шт.
- соль - 1 ч.л
- сахар ванильный - 20 г
- изюм - 150 г
Для смазывания паски сверху необходимо:
- яйцо куриное, желток - 1 шт.
- молоко 2,5% - 1 ст.л
Способ приготовления
Сначала к теплому молоку нужно добавить дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Все перемешайте венчиком до однородной массы.
Затем массу накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте.
После этого насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм нужно промыть, просушить и добавить в тесто.
Другую часть муки просейте и перемешайте сначала ложкой, а затем уже руками. Вымешивайте тесто в течение 10-15 минут.
Разделите тесто на 3 части, сформуйте из них шары и выложите в формы для выпечки и оставьте на 90 минут для подъема.
В конце желток смешайте с молоком и смажьте им паски.
Выпекайте паски в разогретой до 180°C духовке 50 минут.
Рецепт венской паски (фото: скриншот)
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