Суперлегкий спосіб виростити руколу вдома за лічені тижні: справляться навіть діти

Рукола - одна з найпопулярніших середземноморських прянощів, яку легко вирощувати навіть у помірному кліматі України. Вирощувати руколу не складно - головне, знати основні правила посадки, догляду та збору врожаю.

Що таке рукола

Рукола - однорічна рослина з родини капустяних, відома також як рокет-салат, ерука чи гірчична трава. У дикій природі вона поширена в Азії та Північній Африці, а в Європі її вирощують промислово.

Доросла рослина досягає висоти до 20 см, утворює світлі квіти, а після цвітіння - стручки з насінням. Рослина невибаглива та швидко росте, завдяки чому її можна сіяти кілька разів за сезон.

Особливо популярна рукола в регіонах із теплою весною та тривалим літом. Вона підходить як для великого городу, так і для балконного вазона.

Користь руколи для здоров’я

У їжу використовують листя та стебла рослини, здебільшого в сирому вигляді. Рукола багата на вітаміни Е, К, РР, С, В3 та мінерали: залізо, кальцій, магній, фосфор, калій. Її властивості включають бактерицидну, сечогінну та відхаркувальну дію. Вона покращує травлення, пришвидшує метаболізм і позитивно впливає на нервову систему.

Зелень рекомендують тим, хто дотримується дієт або потребує підвищення рівня гемоглобіну. Однак слід бути обережним людям із хворобами нирок, жовчного міхура чи з підвищеною кислотністю шлунку.

Популярні сорти руколи

Серед однорічних сортів виділяються "Оліветта", "Вікторія", "Стріли Купідона" та "Диковина".

"Оліветта" - ранній сорт, дає врожай за 21 день, має ніжний смак із легкою гірчинкою.

"Вікторія" дозріває за 25 днів, росте до 15 см і містить багато вітамінів - ідеальна для вирощування вдома.

"Стріли Купідона" - середньостиглий сорт із великим листям, врожай можна збирати через 35 днів.

"Диковина" також середньостигла, формує велику розетку з листям до 30 см.

Дворічний сорт "Пасьянс" зимує у відкритому ґрунті, а навесні дає нові паростки.

Так виглядає молоде листя руколи (фото: Freepik.com)

Правила посіву у відкритий ґрунт

Для посіву ділянку потрібно перекопати та розбити грудки землі. Насіння висівають у борозенки глибиною до 2 см, на відстані 30 см між рядами. Перед посівом землю добре зволожують і присипають насіння сумішшю піску та ґрунту.

У разі ранньої весняної посадки, грядки накривають плівкою вночі. Паростки з’являються вже через 5-7 днів після посіву. Найкраще руккола росте після картоплі, моркви або томатів, але не після капустяних культур.

Догляд за руколою

Рукола потребує регулярного поливу, особливо в посушливий період. При нестачі вологи листя стає гірким, тому ґрунт повинен бути постійно злегка вологим. У відкритому ґрунті обов’язково видаляють бур’яни та розпушують землю після поливу.

Удома можна зрошувати пульверизатором, контролюючи вологість ґрунту щодня. Якщо рослина росте на родючому ґрунті, добрива не потрібні. В іншому випадку застосовують компост або мульчу з сухої трави чи торфу.