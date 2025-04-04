Рясний урожай та ніяких шкідників: які рослини посадити біля огірків

Вирощування огірків передбачає правильний підбір сусідів на грядках. Якщо грамотно розмістити рослини на городі, можна отримати здорові, міцні кущі огірків без зайвих зусиль.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які рослини стануть найкращими компаньйонами для огірків і яких варто уникати.

Цибуля та часник

Цибуля та часник є чудовими захисниками огіркових грядок, оскільки їхній різкий запах відлякує комах-шкідників. Вони допомагають боротися з попелицею, трипсами та грибковими захворюваннями, такими як бактеріоз.

Однак потрібно враховувати, що перед збором врожаю цибулі її перестають поливати, а огіркам постійно потрібна волога. Тому варто висаджувати ці культури так, щоб не порушувати поливний режим огірків.

Для кращого ефекту можна чергувати рядки цибулі з рядками огірків. Часник також добре діє на ґрунт, знезаражуючи його і зменшуючи ризик грибкових інфекцій.

Кріп, петрушка та салат

Кріп і петрушка не тільки сумісні з огірками, а й покращують їхній ріст та смакові якості. Вони приваблюють корисних комах, які знищують шкідників, таких як попелиця та павутинний кліщ. Окрім цього, зелень не створює конкуренції за поживні речовини, а їхнє коріння покращує структуру ґрунту.

Салат і шпинат також стануть чудовими сусідами для огірків, оскільки вони затримують вологу в землі, запобігаючи її пересиханню. До того ж густий покрив цих рослин перешкоджає росту бур'янів, що зменшує потребу в прополюванні.

Кріп та петрушка - гарні сусіди для огірків (фото: Pixabay.com)

Капуста, кукурудза, редис та бобові

Капуста всіх видів добре уживається з огірками, оскільки їхні кореневі системи розташовані на різних рівнях ґрунту і не заважають одна одній. Обидві культури потребують рясного поливу, що робить їх ідеальними сусідами на городі.

Редис допомагає відлякувати шкідників, які атакують огірки, і стає більш врожайним у такому сусідстві.

Бобові культури, такі як горох і квасоля, збагачують землю азотом, що сприяє швидкому росту огіркових кущів. Крім того, в’юнкі бобові можуть слугувати природною опорою для огіркових батогів, що зменшує потребу в додаткових підпорах.

Кукурудза - ще один чудовий сусід для огірків, адже вона створює затінок, що запобігає пересиханню плодів. При цьому вона не конкурує з огірками за поживні речовини, а її коренева система добре взаємодіє з огірковою.

Які рослини не варто саджати біля огірків

Проте варто уникати сусідства з гарбузовими культурами, такими як кабачки, дині, гарбузи та кавуни - вони мають спільних шкідників і виснажують ґрунт.

Картопля також не є гарним сусідом, оскільки може передавати фітофтороз.

Пряні трави на кшталт розмарину, кінзи та базиліку можуть зробити огірки гіркими, тому їх краще висаджувати на іншій ділянці.

Вибір правильних сусідів для огірків не тільки підвищить урожайність, а й допоможе захистити рослини природним способом.