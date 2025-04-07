Суперлегкий способ вырастить рукколу дома за считанные недели: справятся даже дети
Руккола - одна из самых популярных средиземноморских пряностей, которую легко выращивать даже в умеренном климате Украины. Выращивать руколу не сложно - главное, знать основные правила посадки, ухода и сбора урожая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых важных моментах выращивания этой культуры.
Что такое руккола
Руккола - однолетнее растение из семейства капустных, известное также как рокет-салат, эрука или горчичная трава. В дикой природе она распространена в Азии и Северной Африке, а в Европе ее выращивают промышленно.
Взрослое растение достигает высоты до 20 см, образует светлые цветы, а после цветения - стручки с семенами. Растение неприхотливое и быстро растет, благодаря чему его можно сеять несколько раз за сезон.
Особенно популярна руккола в регионах с теплой весной и продолжительным летом. Она подходит как для большого огорода, так и для балконного вазона.
Польза рукколы для здоровья
В пищу используют листья и стебли растения, в основном в сыром виде. Руккола богата витаминами Е, К, РР, С, В3 и минералами: железо, кальций, магний, фосфор, калий. Ее свойства включают бактерицидное, мочегонное и отхаркивающее действие. Она улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и положительно влияет на нервную систему.
Зелень рекомендуют тем, кто придерживается диет или нуждается в повышении уровня гемоглобина. Однако следует быть осторожным людям с болезнями почек, желчного пузыря или с повышенной кислотностью желудка.
Популярные сорта рукколы
Среди однолетних сортов выделяются "Оливетта", "Виктория", "Стрелы Купидона" и "Диковинка".
"Оливетта" - ранний сорт, дает урожай за 21 день, имеет нежный вкус с легкой горчинкой.
"Виктория" созревает за 25 дней, растет до 15 см и содержит много витаминов - идеальна для выращивания дома.
"Стрелы Купидона" - среднеспелый сорт с крупными листьями, урожай можно собирать через 35 дней.
"Диковинка" также среднеспелая, формирует крупную розетку с листьями до 30 см.
Двухлетний сорт "Пасьянс" зимует в открытом грунте, а весной дает новые ростки.
Так выглядят молодые листья рукколы (фото: Freepik.com)
Правила посева в открытый грунт
Для посева участок нужно перекопать и разбить комки земли. Семена высевают в бороздки глубиной до 2 см, на расстоянии 30 см между рядами. Перед посевом землю хорошо увлажняют и присыпают семена смесью песка и почвы.
В случае ранней весенней посадки, грядки накрывают пленкой ночью. Ростки появляются уже через 5-7 дней после посева. Лучше всего руккола растет после картофеля, моркови или томатов, но не после капустных культур.
Уход за рукколой
Руккола нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливый период. При недостатке влаги листья становятся горькими, поэтому почва должна быть постоянно слегка влажной. В открытом грунте обязательно удаляют сорняки и рыхлят землю после полива.
Дома можно орошать пульверизатором, контролируя влажность почвы ежедневно. Если растение растет на плодородной почве, удобрения не нужны. В противном случае применяют компост или мульчу из сухой травы или торфа.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Agro-market.net, Moysad.com.ua, Ogorod.ua.