Місячний посівний календар на квітень 2025: сприятливі дні для кожної справи

Квітень - це час для підготовки ґрунту, посадки та догляду за рослинами. У цей місяць особливо важливо вчасно виконувати необхідні завдання, щоб забезпечити добрий ріст рослин і отримати хороший урожай.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли у квітні сприятливі дні для різних видів справ за місячним календарем.

1-5 квітня: підготовка ділянки та ранні посадки

З 1 по 5 квітня найкраще зайнятися підготовкою ділянки: копанням ґрунту і приведенням її до ладу.

Обріжте сухі гілки дерев і чагарників, щоб покращити їх розвиток. У цей період активно боріться зі шкідниками, особливо з надземними.

Якщо погода дозволяє, можна посадити зелень, капусту, а також ранньостиглу картоплю, яка добре приживається в холодну пору. Можлива також посадка лікарських рослин, які добре ростуть при прохолодному кліматі.

Особливо сприятливо в ці дні садити чагарники та плодові дерева. Важливо виконати яровизацію насіння, щоб забезпечити його кращу схожість.

Якщо ви доглядаєте за кімнатними рослинами, не забудьте приділити увагу кактусам, які потребують особливого догляду.

6-12 квітня: підготовка до посадок та догляд за рослинами

З 6 по 12 квітня найкраще уникати нових посадок, оскільки цей період не є сприятливим для розвитку рослин. Замість посадок можна замочити насіння для майбутньої розсади, щоб підготувати його до наступних етапів росту. Приділіть увагу поливу, оскільки рослини потребують вологи для нормального розвитку.

Займіться підготовкою ґрунту: перекопайте землю, зробіть прополку, а також корчування старих рослин. В ці дні буде корисним проріджування рослин, щоб дати їм більше простору для розвитку. Також корисною буде обрізка рослин для уповільнення їх росту і підживлення квітів, щоб стимулювати їх подальше цвітіння.

13-21 квітня: саджаємо квіти та овочі

З 13 по 21 квітня настає ідеальний час для посадки квітів. Цей період також підходить для посадки баштанних культур, капусти (качанної, броколі, пекінської, цвітної), а також різноманітних в'юнких рослин і перцю.

Можна садити зернові культури, коренеплоди, дерева і чагарники. Також пора садити полуницю, яка добре вкорінюється в цей період. Рослини з незначно вираженим коренеутворенням потребують підживлення, щоб допомогти їм зміцніти.

Обрізка рослин також буде корисною для стимуляції їх росту та розвитку. В кінці періоду можливий збір лікарських рослин, які вже готові до збору.

Квітень - місяць активних робіт в саду та на городі (фото: Freepik.com)

21-29 квітня: розподіл кореневищ і пересадка рослин

З 21 по 25 квітня варто зайнятися розподілом кореневищ багаторічних квітів, таких як хризантеми, флоксі і півонії. Це сприятливий час для посіву газонних трав і хвойних рослин, які потребують стабільної температури для хорошого росту.

У ці дні можна пересаджувати старі садові дерева, обрізати сухі гілки та садити живці. Пророщування насіння також буде ефективним і допоможе швидше отримати здорові рослини.

Приділіть увагу культивації ґрунту, перевірте стан грядок і підготуйте нові ділянки для посадки. Внесення добрив і розпушування ґрунту в цей час стане важливою частиною підготовки ділянки.

29 квітня - кінець місяця: посадка дерев та овочів

Останні дні квітня (з 25 по 29 число) - це найкращий час для посадки ягідних рослин, таких як смородина, аґрус та глід. Приділіть час догляду за полуницею, яка потребує особливого уваги в цей період. Можна також посадити виноград, а також здійснити посадку коренеплодів, кукурудзи та лікарських рослин.

Особливо сприятливим буде посадка розсади капусти і баштанних культур. В теплиці можна висадити огірки і томати, а також очистити насіння для подальшого використання.

Остання декада квітня також сприяє посадці дерев, що допоможе вам покращити ваш сад. Якщо погода дозволяє, не забудьте посадити перець і томат, а також посіяти бобові під плівку для додаткового захисту.

Вас може зацікавити