Смачна скумбрія з овочами: півгодини і обід для всієї сім'ї готовий!

Риба має бути в раціоні кожного українця, бо вона не тільки відмінний варіант для обіду чи вечері, а ще і корисний та поживний продукт. Приготувати дуже смачну рибу нескладно, потрібна тільки риба, бажання та перевірений рецепт.

Як приготувати смачну скумбрію з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на перевірений рецепт фудблогера Поліни з Instagram.

Що вам знадобиться

Філе скумбрії

Картопля

Цибуля

Томати чері

Лимон

Олія

Сіль

Спеції для картоплі та риби

Кількість продуктів ви можете регулювати в залежності від кількості членів вашої сім'ї чи кількості гостей.

Як приготувати скумбрію

Картоплю миємо, складаємо у каструлю, заливаємо водою та попередньо відварюємо до готовності. Далі її ріжемо та викладаємо на дно форми. Поливаємо олією, солимо та додаємо спеції.

Нарізаємо цибулю півкільцями або кільцями та викладаємо поверх картоплі. Помідори чері викладаємо цілими або розрізаємо навпіл та додаємо до інших овочів.

На філе скумбрії робимо надрізи, солимо та додаємо необхідні спеції для риби. Підготовлену рибу викладаємо зверху на овочі, поливаємо соком лимона та олією.

Розігріваємо духовку до 200 градусів і відправляємо туди нашу рибку з овочами на 20-25 хвилин.