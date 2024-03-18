Смачна намазка з авокадо по-українськи: у складі є особливий інгредієнт

День потрібно починати корисно та смачно. На сніданок можна приготувати намазку з авокадо та солоними огірками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера та експерта з харчування Дарії Дорошкевич.
Двадцяти хвилин достатньо для того, щоб отримати дуже колоритну закуску по-українськи.
"Придумала, як поєднати авокадо та солоні огірки. Чого така ідея зʼявилась - напевно тому, що березень, а в мене ще три банки солоних огірків. Вирішила, треба їх їсти активніше", - написала Дарія Дорошкевич
Завдяки кремовості авокадо в намазку не потрібно додавати майонез, що робить її не тільки смачним.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно зварити яйця, охолодити, почистити і розрізати навпіл.
Далі авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку і почистьте від шкірки. Зелену цибулю помийте і обсушіть.
У кухонний комбайн викладіть всі інгредієнти і перебийте до однорідної маси. Подавайте масу на тостах хліба, прикрасивши зеленою цибулею.
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