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Смачна намазка з авокадо по-українськи: у складі є особливий інгредієнт

Як приготувати намазку з авокадо по-українськи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

День потрібно починати корисно та смачно. На сніданок можна приготувати намазку з авокадо та солоними огірками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера та експерта з харчування Дарії Дорошкевич.

Що знадобиться

Двадцяти хвилин достатньо для того, щоб отримати дуже колоритну закуску по-українськи.

"Придумала, як поєднати авокадо та солоні огірки. Чого така ідея зʼявилась - напевно тому, що березень, а в мене ще три банки солоних огірків. Вирішила, треба їх їсти активніше", - написала Дарія Дорошкевич

Завдяки кремовості авокадо в намазку не потрібно додавати майонез, що робить її не тільки смачним.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • авокадо - 1 шт.
  • яйця курячі - 2 шт.
  • огірки солоні - 2 шт.
  • зелена цибуля
  • гірчиця медова - 1 ч.л
  • вершковий сир - 1 ст.л
  • лимон, сік - 1 ст.л
  • сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити яйця, охолодити, почистити і розрізати навпіл.

Далі авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку і почистьте від шкірки. Зелену цибулю помийте і обсушіть.

У кухонний комбайн викладіть всі інгредієнти і перебийте до однорідної маси. Подавайте масу на тостах хліба, прикрасивши зеленою цибулею.

Намазка з авокадо по-українськи (фото: скриншот)

Раніше ми повідомляли, як самостійно виростити авокадо.

Також ми писали, що буде з організмом, якщо їсти авокадо кожен день.

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авокадоПриготування