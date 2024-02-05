Як самостійно виростити авокадо в будь-якій точці світу

Джерело антиоксидантів, незамінних жирних кислот і вітаміну Е, авокадо - це багате на корисні вітаміни та мінерали, які радують наші смакові рецептори, незалежно від його приготування. Вершковий та ніжний смак, перед яким важко встояти. А ще авокадо можна виростити вдома самостійно.

Є кілька способів проростити насіння авокадо. Але найголовніше все-таки вибрати правильне авокадо! Щоб вибрати насіння, що ідеально підходить, необхідно звернути особливу увагу на його розмір. Кісточка авокадо розміром з волоський горіх - це мінімум, рекомендований для посадки.

Акуратно вийміть ядро

То як же забезпечити найкращі результати при посадці цього насіння? Найкращий час для отримання ідеальної кісточки - це коли авокадо досягло зрілості, коли воно вже досить стигле та м'яке. Але будьте обережні, витягувати - непросте завдання: виймаючи насіння, будьте дуже обережні, щоб не зашкодити його.

Люди схильні витягувати його ножем, але, оскільки горіх тендітний, цей метод не завжди рекомендується. Або принаймні дійте дуже обережно, щоб уникнути пошкоджень.

Підготовчий етап слід проводити ретельно. Як тільки кісточка буде звільнена, ретельно промийте її, щоб видалити з плоду можливі сліди м'якоті. Ви також помітите, що вона вкрита коричневою шкіркою. Наберіться терпіння і дайте йому висохнути протягом кількох днів.

Використовуйте зубочистки

При посадці кісточки авокадо у воду потрібно встромити три зубочистки горизонтально в саму товсту частину, щоб вони могли її закріпити. Таким чином, вони будуть відігравати роль опори, яка дозволить основі насіння добре зануритися у воду, а решта виступить назовні.

Процес проростання

Якщо замість цього ви виберете варіант посадки прямо в землю, майте на увазі, що цей метод буде повільнішим і вимагатиме певного догляду. Перш за все, замочіть насіння на півгодини в гарячій воді, щоб пом'якшити зовнішню поверхню ядра і полегшити зростання майбутнього коріння.

Як відбувається пересадка в горщик

Будьте дуже обережні, бо хоча для того, щоб побачити видимі зміни, потрібно до трьох тижнів, вода швидко випаровується, а серцевина все одно повинна з нею контактувати. Якщо все піде добре, він розколеться, сигналізуючи у тому, що корінь розвивається правильно. Стебло почне з'являтися.

Якщо ви помітили, що вода стала темною або липкою, замініть її, але не мочіть корінь. Як тільки з'являться перші листочки, це ознака того, що настав час переходити до пересадки в горщик з грунтовою сумішшю. Вам необхідно стежити, щоб дерево авокадо залишалося вологим, але не затопленим.

Підготовка горщика для дерева авокадо та ґрунту

Наповніть горщик розміром не більше галону добре дренованим грунтом.

Викопайте невелику ямку і закопайте насіння трохи нижче поверхні ґрунту (вістрям вгору), залишивши приблизно півдюйма висоти насіння над лінією ґрунту.

Рясно полийте та поставте горщик у тепле, світле місце з температурою близько 20 градусів. Обов'язково тримайте його подалі від протягів!

Первинний догляд після пересадки

Щоб ваше дерево авокадо добре росло і приносило хороші плоди, вам доведеться дбати про нього так, як воно того заслуговує, забезпечуючи йому всі ідеальні умови з погляду ґрунту, води, світла та добрив.

Яскравість

Щоб дерева авокадо процвітали, їм потрібно багато сонця, воно має отримувати щонайменше чотири-шість годин на день. Тому, якщо ваш росте всередині будинку, обов'язково знайдіть відповідне місце, де буде яскраве непряме світло.

Земля

Ваша рослина віддає перевагу багатому, суглинистому, добре дренованому грунту. Важливо, щоб грунт не затримував зайву воду і був досить аерованим. Якщо ви вирощуєте дерево на відкритому повітрі, обов'язково перевірте ґрунт перед посадкою. Ідеальний pH ґрунту для дерева авокадо становить від 5 до 7.

Полив

Зверніть увагу, що дерево авокадо необхідно часто і рясно поливати. Але не забувайте давати ґрунту можливість трохи підсохнути між поливами. Звісно, у літні місяці, коли стоїть спека, полив доведеться ще трохи збільшити, особливо молодих дерев.

Добрива

Ми не рекомендуємо використовувати добрива для дерева авокадо у перший рік. Після закінчення цього часу ви можете внести збалансоване добрива для цитрусових або добрива, спеціально розроблене для дерев авокадо, стежачи за тим, щоб воно було особливо багате на азот.

Можливість пересадки у відкритий ґрунт

Ось фактори, які слід враховувати при вирощуванні дерева авокадо поза домом.

Кліматичні міркування

Почніть з пошуку ділянки в саду, який отримує близько восьми годин сонячного світла на день і має добре дренований, але водночас грунт, що аерується.

Етап пересадки на свіжому повітрі

Викопайте яму в землі досить глибокої та трохи широкої.

Додати трохи компосту і встановити серцевину в лунку.

Заповніть ґрунт навколо серцевини невеликою кількістю ґрунту, притискаючи ґрунт по ходу руху.

Рясно полийте грунт.

Поради щодо вирощування на відкритому повітрі

Як екзотична рослина дерево авокадо досить гнучке, коли справа стосується температури. Він може рости в зонах стійкості з тропічним та субтропічним кліматом та витримувати температури від -4 до 40 градусів.

Але в ідеалі ця рослина найкраще почувається при температурі від 15 до 25 градусів. Крім того, якщо ви живете в холодному кліматі з дуже суворою зимою, краще вирощувати його в горщику в приміщенні.

Поширені проблеми

Надмірний полив, надто багато сонця, нестача мінералів або присутність шкідників – все це поширені проблеми, які можуть вплинути на здоров'я та зовнішній вигляд вашого дерева авокадо.

Коренева гниль

Хоча дерева авокадо люблять воду, на жаль, вони можуть стати жертвою кореневої гнилі. Якщо ви помітили, що листя починає жовтіти, це ознака надмірного споживання води, і в цьому випадку вам необхідно відрегулювати програму зволоження. Крім того, щоб коріння не загнивали передчасно, було б розумніше більше дренувати ґрунт.

Обгоріле листя

Також будьте обережні із сонячними опіками! Хоча дерева авокадо люблять яскраве світло, їхнє листя може стати коричневим і зрештою згоріти. Якщо ви помітили коричневий колір, це доводить, що вашому дереву занадто жарко, тому розумніше буде перемістити його в більш прохолодне та менш сонячне місце.

Дефіцит мінералів

Іноді деревам авокадо може вистачати певних типів мінералів. Як і надмірний полив, проблеми із заплідненням зазвичай є симптомом жовтого листя. Тому важливо регулярно удобрювати рослину приблизно раз на місяць, щоб уникнути цього дефіциту.

Шкідники

Нарешті, як ви розумієте, як і у випадку з будь-якою іншою рослиною, шкідники не залишаються осторонь. Деякі шкідники, такі як кліщі та гусениці, люблять ховатися біля дерев авокадо.

Не нехтуйте цією проблемою: вживіть швидких і рішучих заходів, щоб позбавитися цих шкідників, перш ніж вони вийдуть з-під контролю.

Безумовно, дерево авокадо - сильне та витривале дерево, здатне витримати різні суворі умови за умови швидкого усунення хвороб та шкідників.

Важливо! Висаджувати кісточку авокадо в горщик можна з ранньої весни й до літа. А ось для отримання перших плодів доведеться набратися терпіння – урожай з'явиться лише за 4-5 років.