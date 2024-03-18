Вкусная намазка из авокадо по-украински: в составе есть особый ингредиент

Что понадобится

Двадцати минут достаточно для того, чтобы получить очень колоритную закуску по-украински.

"Придумала, как соединить авокадо и соленые огурцы. Чего такая идея появилась - наверное, потому, что март, а у меня еще три банка соленых огурцов. Решила, надо их есть активнее", - написала Дарья Дорошкевич.

Благодаря кремовости авокадо в намазку не нужно добавлять майонез, что делает его не только вкусным.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

авокадо - 1 шт.

яйца куриные - 2 шт.

огурцы соленые - 2 шт.

зеленый лук

горчица медовая - 1 ч.л

сливочный творог - 1 ст.л

лимон, сок - 1 ст.л

соль - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца, охладить, почистить и разрезать пополам.

Далее авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и почистите от кожуры. Зеленый лук помойте и обсушите.

В кухонный комбайн выложите все ингредиенты и перебейте в однородную массу. Подавайте массу на тостах хлеба, украсив зеленым луком.

Намазка из авокадо по-украински (фото: скриншот)