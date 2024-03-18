Вкусная намазка из авокадо по-украински: в составе есть особый ингредиент

День нужно начинать полезно и вкусно. На завтрак можно приготовить намазку с авокадо и солеными огурцами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера и эксперта по питанию Дарии Дорошкевич.
Двадцати минут достаточно для того, чтобы получить очень колоритную закуску по-украински.
"Придумала, как соединить авокадо и соленые огурцы. Чего такая идея появилась - наверное, потому, что март, а у меня еще три банка соленых огурцов. Решила, надо их есть активнее", - написала Дарья Дорошкевич.
Благодаря кремовости авокадо в намазку не нужно добавлять майонез, что делает его не только вкусным.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно сварить яйца, охладить, почистить и разрезать пополам.
Далее авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и почистите от кожуры. Зеленый лук помойте и обсушите.
В кухонный комбайн выложите все ингредиенты и перебейте в однородную массу. Подавайте массу на тостах хлеба, украсив зеленым луком.
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