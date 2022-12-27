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Смачна домашня нутелла, яка стане ще й дуже корисною: як її приготувати

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Вівторок 27 грудня 2022 08:33
Смачна домашня нутелла, яка стане ще й дуже корисною: як її приготувати Як зробити смачну та корисну домашню нутеллу (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадна паста нутелла може бути не лише смачною, а й дуже корисною. Приготувати таку пасту можна самостійно і зберігати вдома довгий час.

Як зробити корисну домашню нутеллу, розповіла журналістка Наталія Бушковська у Telegram-каналі "Бережи себе".

Що вам знадобиться:

  • 1 склянка ліщини (без шкірки)
  • 10 великих фініків (без кісточок)
  • 2 ст. ложки води
  • 2 ст. ложки якісного несолодкого какао
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Дрібка солі
  • Мигдальне молоко для кремової текстури та смаку (можна взяти будь-яке інше молоко)

Як приготувати:

Горіхи потрібно обсмажити в духовці або сухій сковороді близько 15 хвилин. З горіхів виділяться олії, завдяки чому структура нутелли буде кремовішою.

Потім горіхи потрібно буде подрібнити у блендері до стану пасти. Спочатку горіхи виглядатимуть крихтою, але наберіться терпіння.

Воду та фініки добре перемішайте в блендері до однорідної консистенції. Фініки можна заздалегідь замочити у воді.

Змішайте разом фініки, какао, горіхову пасту, ванільний цукор, сіль та молоко. Молоко потроху додавайте, щоб отримати потрібну текстуру та консистенції як пасти.

Можна експериментувати зі спеціями та додати корицю чи імбир.

Таку пасту можна намазувати на хліб, додавати в йогурт чи кисломолочний сир, використовувати як начинку для пончиків чи рогаликів.

До речі, ми писали про те, як зробити Медовик без духовки.

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