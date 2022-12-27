Вкусная домашняя нутелла, которая станет еще и очень полезной: как ее приготовить
Шоколадная паста нутелла может быть не только вкусной, но и очень полезной. Приготовить такую пасту можно самостоятельно и хранить дома долгое время.
Как сделать полезную домашнюю нутеллу, рассказала журналист Наталия Бушковская в Telegram-канале "Бережи себе".
Что вам понадобится:
- 1 стакан лесных орехов (без кожуры)
- 10 больших фиников (без косточек)
- 2 ст. ложки воды
- 2 ст. ложки качественного несладкого какао
- Ванильный сахар - 1 пакетик
- Щепотка соли
- Миндальное молоко для кремовой текстуры и вкуса (можно взять любое другое молоко)
Как приготовить:
Орехи нужно обжарить в духовке или на сухой сковороде около 15 минут. Из орехов выделятся масла, благодаря чему структура нутеллы будет более кремовая.
Потом орехи нужно будет измельчить в блендере до состояния пасты. Сначала орехи будут выглядеть крошкой, но наберитесь терпения.
Воду и финики хорошо перемешайте в блендере до однородной консистенции. Финики можно заранее замочить в воде.
Смешайте вместе финики, какао, ореховую пасту, ванильный сахар, соль и молоко. Молоко добавляйте понемногу, чтобы получить нужную текстуру и консистенции как пасты.
Можно экспериментировать со специями и добавить корицу или имбирь.
Такую пасту можно намазывать на хлеб, добавлять в йогурт или кисломолочный сыр, использовать как начинку для пончиков или рогаликов.
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