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Вкусная домашняя нутелла, которая станет еще и очень полезной: как ее приготовить

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Вторник 27 декабря 2022 08:33
Вкусная домашняя нутелла, которая станет еще и очень полезной: как ее приготовить Как сделать вкусную и полезную домашнюю нутеллу (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадная паста нутелла может быть не только вкусной, но и очень полезной. Приготовить такую пасту можно самостоятельно и хранить дома долгое время.

Как сделать полезную домашнюю нутеллу, рассказала журналист Наталия Бушковская в Telegram-канале "Бережи себе".

Что вам понадобится:

  • 1 стакан лесных орехов (без кожуры)
  • 10 больших фиников (без косточек)
  • 2 ст. ложки воды
  • 2 ст. ложки качественного несладкого какао
  • Ванильный сахар - 1 пакетик
  • Щепотка соли
  • Миндальное молоко для кремовой текстуры и вкуса (можно взять любое другое молоко)

Как приготовить:

Орехи нужно обжарить в духовке или на сухой сковороде около 15 минут. Из орехов выделятся масла, благодаря чему структура нутеллы будет более кремовая.

Потом орехи нужно будет измельчить в блендере до состояния пасты. Сначала орехи будут выглядеть крошкой, но наберитесь терпения.

Воду и финики хорошо перемешайте в блендере до однородной консистенции. Финики можно заранее замочить в воде.

Смешайте вместе финики, какао, ореховую пасту, ванильный сахар, соль и молоко. Молоко добавляйте понемногу, чтобы получить нужную текстуру и консистенции как пасты.

Можно экспериментировать со специями и добавить корицу или имбирь.

Такую пасту можно намазывать на хлеб, добавлять в йогурт или кисломолочный сыр, использовать как начинку для пончиков или рогаликов.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать Медовик без духовки.

А еще рассказывали о том, как приготовить новогодний десерт "Шишка" за 15 минут.

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