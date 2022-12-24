Духовка не знадобиться: готуємо торт "Медовик" на сковорідці (відео)

Наприклад, для приготування ароматного Медовика можна використати звичайну пательню та газ. Причому смак класичного десерту не відрізнятиметься від приготованого за канонами.

Попри вимкнення світла українці все одно продовжують жити та навіть готуватися до свят. Звичайно, без духовки чи інших кухонних приладів куховарити дещо складніше, проте вихід завжди є.

Що потрібно для торта

Для приготування Медовика візьміть:

3 яйця

150 грамів меду

100 грамів цукру

1 чайну ложку соди

ваніль за бажанням

500-600 грамів борошна

80 грамів масло вершкове

Для крему вам знадобиться:

150 грамів цукрової пудри

400 грамів вершків (33% жирності)

700 грамів сметани (від 20% жирності)

Медовику потрібно достатньо часу, щоб просочитися та розм'якнути (фото: Freepik)

Як приготувати Медовик на сковорідці

Для початку підігрійте мед так, щоб він запінився. Додайте соду, і на маленькому вогні доведіть до бурштинового кольору. Додайте масло та розмішуйте до розтоплення.

Далі змішайте яйця з цукром і потроху влийте теплий мед з маслом, інтенсивно перемішайте. Наступним кроком додайте просіяне борошно і замісіть м'яке тісто. Воно буде трохи липнути до рук.

Переходимо до коржів. Розкачайте їх на присипаній борошном поверхні в діаметр 22-23 см. Тепер найцікавіше: смажте їх на пательні на мінімальному вогні приблизно дві хвилини з однієї сторони та хвилину до золотистості з іншої.

Готові коржі охолодіть, обріжте краї та відразу подрібніть їх у крихту для декору.

Поки коржі "відпочивають" готуємо крем. Для цього візьміть дуже холодні вершки, збийте їх з цукровою пудрою та сметаною, і замісіть крем. Він вийде дуже ніжним і навіть трохи вершковим. Саме така структура добре просочить коржі.

Нарешті формуємо торт. На кожен корж викладайте приблизно дві ложки крему, перемазуйте так всі коржі, а залишками крему обмажте торт зверху. Задекоруйте верх крихтою та охолодіть 4-5 годин, щоб торт просочився.

Якщо немає світла, і холодильник не працює, можна поставити готовий Медовик на балкон або підвіконня. Але зауважте, що так десерту може знадобитися більше часу, тому краще ставте на ніч.