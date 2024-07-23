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Продюсер Кузін: Я був упевнений, що "Вовчиці" Винника ніколи не матимуть успіху

Вівторок 23 липня 2024 11:15
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Продюсер Кузін: Я був упевнений, що "Вовчиці" Винника ніколи не матимуть успіху Сергій Кузін і Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий радіоведучий, продюсер і музикант Сергій Кузін висловився про співака Олега Винника, який після початку великої війни виїхав до Німеччини.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) шоумен відповів, чи повернеться співак Олег Винник в Україну з концертами.

Так, зі слів музичного продюсера "Фабрики зірок-4", йому важко сказати, чи повернеться Винник на батьківщину.

Кузін каже, що свого часу товаришував з його колишнім продюсером Олександром Горбенко.

"Перебування Олега в ефірі багатьох радіостанцій нашого холдінгу більше було пов'язане з Сашею Горбенко, його колишнім продюсером. Наскільки я знаю, вони припинили співпрацю через святковий спосіб життя Винника", - розповів Сергій.

Продюсер Кузін: Я був упевнений, що &quot;Вовчиці&quot; Винника ніколи не матимуть успіху

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

Також шоумен додав, що колись був упевнений, що творчість Олега не матиме успіху.

"Я колись програв великий спір, тому що я був упевнений, що усі ці львиці, цариці, вовчиці ніколи не матимуть успіху. Я цей спір з тріском програв. Досі я не можу зрозуміти, чому", - сказав Кузін.

Раніше відомий співак висловився про Винника та інших зірок-втікачів.

Також Оля Цибульська сказала, чи повернеться підкорювач "вовчиць" до України.

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