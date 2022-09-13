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Службовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуні

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Вівторок 13 вересня 2022 18:50
Службовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуні Службовий собака Нацгвардії виграв Чемпіонат світу з дресирування (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Капітан Вікторія Безус і її службовий пес на прізвисько Бліка стали чемпіонами світу з дресирування IGP WM FCI 2022. Вікторія і Бліка служать в одній з військових частин Північного оперативного-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Про це повідомили на сторінці Нацгвардії України в Facebook.

Чемпіонат світу проходив у місті Роудніце-над-Лабою в Чехії. І вперше за всю історію цього чемпіонату стала українка.

Вікторія та її вихованка Бліка продемонстрували найкращі результати в усіх трьох розділах змагань. У розділі "послух" вони отримали найвищий бал - В97. Загальний бал - 288.

Службовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуніСлужбовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуніСлужбовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуніСлужбовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуніСлужбовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуні"Це історична перемога для всієї України, оскільки завдяки Вікторії та Бліці вперше на чемпіонаті IGP прозвучить український гімн і буде майоріти в небі жовто-блакитний прапор!" - зазначили в Нацгвардії.

Відблиску-породи малінуа. І вона не вперше поїхала на цей чемпіонат. Раніше вона теж показувала відмінні результати.

Службовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуні

Фото: Малінуа Бліка (Вікторія Безус)

"Я знаю, впевнена, що своїм результатом ми подарували емоції кожному українця, який бореться за перемогу своєї країни в будь-якому куточку світу, кожен на своєму фронті. І тільки ми розуміємо, якою ціною і чого варта нам наша перемога!"- написала Вікторія Безус.

Службовий пес Нацгвардії виграв чемпіонат світу з дресирування: фото красуні

До речі, раніше ми писали про те, що відео з гігантською собакою дивує абсолютно всіх.

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