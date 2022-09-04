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Это не может быть правдой! Видео с гигантской собакой удивляет всех

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Воскресенье 04 сентября 2022 09:23
Это не может быть правдой! Видео с гигантской собакой удивляет всех Коллаж РБК-Украина: гигантский пес маламут покорил сеть
Автор: Светлана Мащенко

Видео с гигантским псом породы аляскинский маламут удивляет сеть. Ведь трудно поверить, что это может быть правдой. Пушистик настолько гигантский, что кадры могут показаться монтажом.

Видео с гигантом появилось в профиле The Woof World.

"Я в восторге от размера этого парня. Абсолютный уникум", - подписаны кадры.

Под видео более 3 тысяч комментариев, миллионы просмотров и десятки тысяч ретвитов.

На кадрах мужчина вычухивает "малыша", ведь собака с таким большим количеством густой шерсти нуждается в тщательном уходе.

Что известно о породе?

Аляскинских маламутов селекционно выращивают, поэтому их вес может превышать 70 кг, а рост - 70 см.

Сначала их разводили для перевозки тяжелых грузов между городами на Аляске, ведь таким маламутам под силу тянуть до 500 кг.

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