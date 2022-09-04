Это не может быть правдой! Видео с гигантской собакой удивляет всех

Видео с гигантским псом породы аляскинский маламут удивляет сеть. Ведь трудно поверить, что это может быть правдой. Пушистик настолько гигантский, что кадры могут показаться монтажом.

Видео с гигантом появилось в профиле The Woof World.

Сначала их разводили для перевозки тяжелых грузов между городами на Аляске, ведь таким маламутам под силу тянуть до 500 кг.

Аляскинских маламутов селекционно выращивают, поэтому их вес может превышать 70 кг, а рост - 70 см.

Что известно о породе?

На кадрах мужчина вычухивает "малыша", ведь собака с таким большим количеством густой шерсти нуждается в тщательном уходе.

Под видео более 3 тысяч комментариев, миллионы просмотров и десятки тысяч ретвитов.

"Я в восторге от размера этого парня. Абсолютный уникум", - подписаны кадры.

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