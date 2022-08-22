Собака пять месяцев ждала хозяев на руинах: невероятная история Эли из Макарова
В селе Макаров Киевской области собака Эля прождала хозяев из эвакуации пять месяцев. Все это время преданное животное оставалось на руинах разрушенного оккупантами дома и ждало своих владельцев.
Невероятную историю местного "Хатико" рассказали в ТСН.
История преданности Эли
Собаку хозяева не успели забрать во время эвакуации и она осталась одна. Все эти пять месяцев е подкармливали волонтеры и соседи, а само животное не покидало двора дома.
"В этом дворе на развалинах дома в Макарове среди воронок российских ракет живет местная Хатико. Это собачка Элька. Волонтер Виталий нашел ее здесь и вместе с соседями все это время ухаживал за собакой, которая осталась без хозяев, но с родного двора некуда. Собака была ранена. Ожог был", - рассказал журналист в сюжете.
Волонтер все время был на связи с хозяйкой собаки, он и рассказал, почему животное не успели забрать.
"У нее было трое детей. Ей было не до собаки. Она пустила детей перед собой и закрывала их собой, чтобы уберечь, если снаряд попадет в нее", - сообщил волонтер.
Эля оставалась в Макарове пять месяцев и ждала на развалинах дома. Ей удалось дождаться.
Женщина Виталина - владелица собаки, сама она из детского дома, воспитывает трех дочерей сама. Она вспоминает, что тогда прямо перед воротами стояла колонна русских танков и вражеские снайперы, а в небе виднелись ракеты оккупантов. Собаку она не смогла развязать во время своего бегства.
"Мы на огороде были, когда третий залетел, выбегали огородами, девочек я вперед отправила, я сказала - стреляют за нами, вы вперед, а мама уже как будет, главное, чтобы вы были живы", - вспоминает женщина.
Эля преподнесла сюрприз
Украинские военные увидели детей и помогли вырваться из полуокруженного Макарова. Соседа по двору россияне расстреляли.
Уцелела одна беседка, именно здесь они нашли свою Элю еще и со сюрпризом. Дело в том, что у собаки родились щенки. Во время встречи со своей любимицей Виталина плакала.
Сейчас незнакомые люди предоставили жилье женщине с детьми, недалеко от Макарова. Туда они забирают и Элю со щенками.
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