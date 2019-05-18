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Не слухайте страшилки: Комаровський зруйнував міф про поганий зір

STYLERЖиття    18.05.2019 - 22:31
Не слухайте страшилки: Комаровський зруйнував міф про поганий зір
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав батькам важливу пораду щодо зору дитини

Доктор Євген Комаровський розповів, чи шкідливо для зору малюка носити бейсболки, які захищають від сонця, або ж варто на літо обрати інший варіант головного убору. Про це знаменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський, який раніше зруйнував міф про газовану воду, порадив батькам не слухати страшилки і сміливо одягати дітям бейсболки, оскільки козирок на них відмінно захищає від надмірного ультрафіолетового випромінювання.

Єдиний мінус такого головного убору, за словами педіатра, це те, що бейсболка не в змозі повністю захистити шию малюка від сонця. Тому, якщо ви віддаєте перевагу бейсболки, потрібно подбати про захист відкритих частин тіла дитини. Для цього можна скористатися сонцезахисним кремом або вибрати більш закритий одяг.

Не слухайте страшилки: Комаровський зруйнував міф про поганий зір

Комаровський розповів про шкоду для зору дитини (фото: pixabay.com)

Як альтернативу бейсболці, Євген Комаровський, запропонував капелюх з великими полями.

Але до погіршення зору, на думку педіатра, бейсболка не має ніякого відношення.

"Вам подобаються бейсболки? Носіть на здоров'я. Не слухайте ці страшилки", - заявляє Комаровський.

Комаровський розповів про шкоду для зору дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, доктор Комаровський порадив батькам, як правильно перевіряти їжу для дитини на свіжість і якість.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розкрила важливі нюанси щодо безкоштовної вакцинації для дорослих.

До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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