Слушайте и анализируйте: знаки Зодиака, которых ждет сказочная удача

Астрологи рекомендуют в ближайшие дни быть активными, открытыми и целеустремленными, а также прислушиваться к голосу разума и уступать в конфликтных ситуациях. Эмоции будут не лучшим советчиком и поэтому их стоит держать в узде. Больше - в гороскопе на октябрь 2019.

Тельцы

Представителям этого знака Зодиака нужно внимательно слушать, анализировать и уступать – тогда гармония будет обеспечена, как внутри, так и снаружи. Врожденную упертость стоит отложить в сторону. Напролом действовать не стоит, только мудрость и терпение поможет привлечь удачу.

Гороскоп на октябрь - кого ждет удача (Коллаж РБК-Украина)

Раки

Ближайшие дни будут раскрашены в яркие краски и настроение будет соответствующее – представители этого знака будут ярко одеваться и провоцировать окружающих. Однако будьте осторожны – не все друзья могут одобрить такое поведение, будьте мягче.

Дева

Астрологи обещают, что представители этого знака смогут внезапно почувствовать свой авторитет – коллеги будут прислушиваться, дети будут послушными, а любимый человек признает, что мнение половинки – важно.

Гороскоп на октябрь - кого ждет удача (Коллаж РБК-Украина)

Весы

Для того, чтобы достичь успеха представителям этого знака Зодиака – нужно приложить немного усилий. Стоит заняться планированием поездки или отпуска. Если есть возможность взять дополнительный выходной – сделайте это.

Рыбы

Дни самостоятельных решений, однако астрологи рекомендуют не отказываться от помощи близких в тех делах, где это действительно нужно, так как не все вопросы можно решить самостоятельно. Команда единомышленников всегда справляется лучше, чем один человек.