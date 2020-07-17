В "Слуге народа" выбрали кандидатов в мэры еще нескольких городов: что известно

Выборы в Украине 2020 (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" подобрали кандидатов на выборы мэра в Черкассах, Тернополе и Сумах

В "Слуге народа" определились с фаворитами на выборах мэра в ряде городов. Уже подобраны вероятные кандидаты от партии для участия в избирательной гонке в Сумах, Черкассах и Тернополе.

Об этом передает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Так, в "СН" хотят выдвинуть народного депутата Татьяну Рябуху в городские головы Сум.

Побороться за кресло мэра Черкасс делегируют нардепа Александра Скичко.

В мэры Тернополя может пойти Виктор Гевко.

Нужно сказать, что указанные кандидаты будут баллотироваться в мэры в своих родных городах.

Что известно о кандидатах в мэры

35-летняя Татьяна Васильевна Рябуха, уроженка Сум, до получения депутатского мандата была общественной активисткой. На внеочередных выборах в Раду она одержала победу на одномандатном избирательном округе № 157 как представитель партии "Слуга народа". В парламенте вошла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, став председателем подкомитета по делам семьи и детей.

Сейчас мэром Сум является Александр Лысенко, член партии ВО "Батькивщина".

Татьяна Рябуха (фото: facebook.com/zeRiabykha)

29-летний Александр Александрович Скичко до начала своей политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим и актером, а также общественным деятелем. В мае 2017-го был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение 2017.

Уроженец Черкасс прошел в Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" - баллотировался по 197 округу. Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Мэром Черкасс в настоящее время является Анатолий Бондаренко, который 10 лет возглавлял Черкасскую областную организацию партии "Батькивщина", но 3 июля 2020-го перешел в партию "Пропозиция".

Александр Скичко (фото: facebook.com/askichko)

35-летний Виктор Леонидович Гевко - также известный комический актер, "КВНщик", участник проекта Студии 95 квартал "Бойцовский клуб", актер скетч-шоу "Країна У". На президентских выборах в 2019-м был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Месяц назад вошел в совет тернопольской облорганизации партии "Слуга народа", руководит которой его старший брат - нардеп Владимир Гевко.

Напомним, что кресло мэра Тернополя сейчас занимает Сергей Надал, член партии ВО "Свобода".

Виктор Гевко (фото: facebook.com/viktor.hevko)

Ранее мы рассказывали, что известно об Ирине Верещук, которая поборется за кресло мэра Киева - ее рекорды и громкие скандалы.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиция". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.