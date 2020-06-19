Фото: презентации партии (facebook.com/proposicia)

Партию основали мэры шести городов

Сегодня, 19 июня, в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиція". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

Презентацию партии транслировали в группе партии в Facebook.

В частности, презентация новой партии прошла при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.

«ПРОПОЗИЦІЯ»: ЛІДЕРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ ПАРТІЮ (ВІДЕО) «ПРОПОЗИЦІЯ»: ЛІДЕРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ ПАРТІЮ (ВІДЕО) У Києві відбувається брифінг засновників нової політичної сили «ПРОПОЗИЦІЯ». У заході беруть участь міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Кропивницького Андрій Райкович і міський голова міста Каховка Херсонської області Андрій Дяченко. Вони повідомили журналістам про створення партії «ПРОПОЗИЦІЯ». Мета новоствореної політичної сили – побудова в країні ефективної системи місцевого самоврядування як важливої складової держави. «ПРОПОЗИЦІЯ» – це консолідація людей справи, які хочуть об’єднати країну на основі щоденної професійної роботи і конструктивної позиції. Засновники партії презентують її концепцію, головні цілі та завдання. Опубліковано ПроПозиція Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

В заявленных целях партии - построение эффективной системы местного самоуправления. На презентации Филатов подчеркнул, что новая партия не является политическим проектом под местные выборы в Украине.

Напомним, ранее партией мэров называли политическую силу, лидерами которой являются мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес; на выборах летом 2019 года они объединились с "Оппозиционным блоком", но не прошли в парламент по спискам.

Ранее РБК-Украина писало о том, чего ждать от местных выборов осенью 2020 года, как происходит взаимодействие центральной власти с местным самоуправлением и почему местные лидеры - "ахиллесова пята" любой власти.

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Автор: РБК-Украина