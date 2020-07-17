У "Слузі народу" обрали кандидатів у мери ще кількох міст: що відомо

Вибори в Україні 2020 (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" підібрали кандидатів на вибори мера в Черкасах, Тернополі та Сумах

У "Слузі народу" визначилися з фаворитами на виборах мера в ряді міст. Вже підібрані ймовірні кандидати від партії для участі у виборчих перегонах у Сумах, Черкасах і Тернополі.

Про це передає "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Так, у "СН" хочуть висунути народного депутата Тетяну Рябуху у міські голови Сум.

Поборотися за крісло мера Черкас делегують нардепа Олександра Скічка.

У мери Тернополя може піти Віктор Гевко.

Треба сказати, що зазначені кандидати балотуватимуться в мери у своїх рідних містах.

Що відомо про кандидатів у мери

35-річна Тетяна Василівна Рябуха, уродженка Сум, до отримання депутатського мандата була громадською активісткою. На позачергових виборах у Раду вона здобула перемогу на одномандатному виборчому окрузі № 157 як представниця партії "Слуга народу". У парламенті увійшла в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, ставши головою підкомітету у справах сім'ї та дітей.

Зараз мером Сум є Олександр Лисенко, член партії ВО "Батьківщина".

Тетяна Рябуха (фото: facebook.com/zeRiabykha)

29-річний Олександр Олександрович Скічко до початку своєї політичної кар'єри був популярним артистом і шоуменом, телеведучим і актором, а також громадським діячем. У травні 2017-го був одним з ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2017.

Уродженець Черкас пройшов до Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" - балотувався по 197 округу. Член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань залізничного транспорту, заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Мером Черкас нині є Анатолій Бондаренко, який 10 років очолював Черкаську обласну організацію партії "Батьківщина", але 3 липня 2020-го перейшов до партії "Пропозиція".

Олександр Скічко (фото: facebook.com/askichko)

35-річний Віктор Леонідович Гевко - також відомий комічний актор, "КВКшник", учасник проекту Студії 95 квартал "Бійцівський клуб", актор скетч-шоу "Країна У". На президентських виборах у 2019-му був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Місяць тому увійшов до ради тернопільської облорганізації партії "Слуга народу", керує якою його старший брат - нардеп Володимир Гевко.

Нагадаємо, що крісло мера Тернополя зараз займає Сергій Надал, член партії ВО "Свобода".

Віктор Гевко (фото: facebook.com/viktor.hevko)

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Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.