К партии "Пропозиция" присоединился мэр Черкасс

Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com)

Филатов подчеркнул, что партия открыта для всех представителей местного самоуправления

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии "Пропозиция".

Об этом он заявил на пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве.

"Противостояние в воюющей стране недопустимо. Но мы заставим власть слышать наше мнение, потому что за нами люди, за нами громады, которые доверили нам работать. Мы верили, что при смене власти мы будем работать сообща. Но на сегодня основное задание (власти, - ред.) - победить действующих городских голов на местных выборах, победить тех людей, которые ежедневным трудом, жертвуя своим временем, для того, чтобы громады развивались", - сказал Бондаренко.

В свою очередь, один из лидеров "Пропозиции" мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что партия открыта для всех представителей местного самоуправления, которые пожелают к ней присоединиться.

"Мы объединились сегодня не ради того, чтобы выиграть местные выборы, мы объединились для того, чтобы защищать права местного самоуправления по всей стране", - сказал Филатов.

На съезде партии также был полностью переизбран новый главный совет партии "Пропозиция". В частности, к ним уже присоединилась Ассоциация сельских и поселковых советов.

Филатов также подчеркнул, что у партии нет единого лидера.

"У нас нет лидера, и нас часто за это критикуют. Но нам нечего делить, и мы всегда находим точки соприкосновения", - сказал городской голова Днепра.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиция". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

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Автор: РБК-Украина